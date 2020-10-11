雲林國際農機展吸睛 小農網室棚架設施有新亮點

「天斗篷太郎」創辦人廖銘洲設計的棚架設施，拆裝只要10秒鐘。（記者詹士弘攝）

2020/10/11 23:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林國際農機展吸睛，吸引逾十萬人次民眾參觀，其中台灣農業積極朝設施農業邁進，溫、網室需求日益增加，今年吸引60餘家業者前來設攤，展出各項高端溫室設施，小農網室棚架設施也有新亮點，10秒就是拆解組裝的網室棚架，受到許多農民青睞。

本屆雲林農機展，展出不少先進的溫網室設備，大型的風扇、自動灑水設施等，讓人眼睛一亮，但昂貴的價格，也嚇走不少人。

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「天斗篷太郎」創辦人廖銘洲表示，設施農業是台灣農業必走之路，但台灣多小農，耕作面積小，資本也不多，要購買高端科技的設施，實難承擔，他自台水退休後，覺得可以為台灣小農做一些事，所以投入設施農業改善，將單一的零件組合起來，變成套裝設備；學習IKEA傢俱的做法，設施朝可DIY，方便組合拆解發展，讓小農容易入手，可以較低的價格購入。

廖銘洲設計的哈蜜瓜網棚，將棚架與網子結合一起，一拉開長度好幾公尺，可以立即架設在田中，合起來馬上可以收納，體積很小，非常方便；而可移動式的行動工作帳，棚帳採「太子樓」式設計，通風方便，下頭有四個輪子，方便在田中移動，在農民在田中作業時，可機動遮陽，而組裝或拆除也只要20分鐘，通風及遮陽效果佳，價格便宜，讓農民好負擔又容易上手。

縣府表示，雲林農機展規模全台灣最大、最專業，不論是最先進、最貴的設備，還是最傳統、最便宜的零件，在這裡都買的到。

「天斗篷太郎」創辦人廖銘洲設計的棚架設施，拆裝只要10秒鐘。（記者詹士弘攝）

廖銘洲設計的行動工作帳，拆裝只要20分鐘。（記者詹士弘攝）

廖銘洲設計的行動工作帳，拆裝只要20分鐘。（記者詹士弘攝）

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