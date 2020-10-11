桃園捷運綠線工程深夜施工擾民 捷工局：灌漿工程不能停

桃園市蘆竹區中正北路正進行捷運綠線GC01標高架段工程，有住戶抱怨，工程施工到晚上11點，機械發出的巨大聲響，擾人清夢。（記者魏瑾筠攝）

2020/10/11 22:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區中正北路正進行捷運綠線GC01標高架段工程，有住戶抱怨，工程施工到晚上11點，機械發出的巨大聲響，擾人清夢，但也有居民說住在附近都沒有聽到聲音，並認為推動建設總有施工陣痛期，能夠把捷運蓋好就好。桃園市政府捷運工程局表示，原則上工程會在晚上6點收工，若有夜間施工會延長到晚上10點，但遇到基礎灌漿施工一定會灌漿完成，避免影響結構安全。

桃園市政府首條自主興建的捷運綠線，全線27.8公里、設置21個站，主線分為機電標及土木標工程已全數發包，其中機電標最早發包，至於土木標工程分為3段，分別為高架段GC01標及地下段GC02標、GC03標，全線預計將於2026年完工通車。

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桃園市捷工局主任秘書林義昌說明，捷運綠線工程平日會在上午8點施工，假日則是延後1小時，原則會在晚上6點收工，如果有夜間施工，會到晚上10點。但是有些工項，例如基礎灌漿施工不能停，一定會灌漿完成，否則可能影響結構安全。

林義昌指出，目前土木標3項工程進度均超前，截至9月底，GC01標預定進度 11.86%，實際進度 12.34%；GC02標預定進度2.67%，實際進度2.81%；GC03標預定進度2.71%，實際進度3.05%。

桃園市蘆竹區中正北路正進行捷運綠線GC01標高架段工程，有住戶抱怨，工程施工到晚上11點，機械發出的巨大聲響，擾人清夢。（記者魏瑾筠攝）

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