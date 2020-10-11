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    他一算驚覺15元鋁箔包「買貴」 專業網友點促銷手段往事分析

    有網友在便利商店觀察鋁箔包大小之間價差，上PTT發問15元鋁箔包好像「買貴」了，引發熱烈討論。（示意圖，資料照）

    有網友在便利商店觀察鋁箔包大小之間價差，上PTT發問15元鋁箔包好像「買貴」了，引發熱烈討論。（示意圖，資料照）

    2020/10/11 16:36

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣飲料聞名全球，選項眾多，喜愛客製化的朋友可購買手搖杯，而求便利、順手的朋友則多會購買鋁箔包解渴；對此，有網友在便利商店觀察鋁箔包大小之間價差，在PTT發文提問為何300毫升賣10元，15元卻只能「買貴」買到375毫升的飲料，而非450毫升？不少網友從商業手法方面推敲回覆，更有專業網友點出飲料廠商的促銷手法往事，此問引起熱烈討論。

    原PO以「[問卦]鋁箔包300毫升10元，375毫升15元？」為題發問，表示自己發現便利商店觀察，同樣品牌的鋁箔包僅容量不同，10元可以買到300毫升，平均下來為1元30毫升，但「15元的容量卻只有375毫升，不是應該要450毫升嗎」，原PO懷疑，「這樣到底誰會買15元的」？

    有不少網友見聞大呼「我都沒算過，直接買375的，我這樣應該算財富自由吧？」、「很多人不會看也懶得算」、「氣氣氣，本肥宅今天才知道」，也有網友笑稱「你是不是沒仔細看，375（毫升）的很多已經偷料變330（毫升）」。

    有網友則覺得這是行銷手法，「先賣貴再打折」，「15（元）的常常兩瓶八折」、「打折的時候會買啊」。有記得飲料商促銷手法往事的網友來回應，最初10元的鋁箔包都是250毫升，「以前10元只有250C.C.，所以單價跟15元375C.C.一樣，多送50C.C.之後對消費者更划算，但廠商還是有賺」。

    另一名網友則回文表示，「早期這些10元飲料都是只有250毫升，250毫升10元=375毫升15元，但是印象中某一天生活泡沫茶飲系列全部都無條件加50毫升做為促銷手段，沒多久其它廠商就也跟著促銷，變成10元飮料都有300毫升，直到現在就如你所見了」。

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