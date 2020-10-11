午後9大地雷路段 國5頭城到坪林時速低於40公里

國1北向210公里於11時21分發生2小客車追撞事故占內車道。（圖由高公局提供）

2020/10/11 13:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天是國慶連續假期收假日，據高速公路局1968即時路況顯示，目前西部國道車速都有60到80公里左右，國5頭城到坪林路段受北返車潮湧現影響，車速持續低於40公里，坪林到南港系統車速約在80公里以下。高公局預估，午後國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等9大路段，也可能出現壅塞情形。

高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為25.3百萬車公里，預估今天全線交通量為113百萬車公里。上午國道路況，除國5北向頭城-頭城路段於10時後車流逐漸增加致車速低於40公里，高公局已啟動主線及匝道儀控等管制作為，其餘國道大致正常。

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高公局研判，下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形（如附圖2）；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，今天上午11時21分國1北向210公里發生2小客車追撞事故占內車道，造成後方車流回堵2公里，導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

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