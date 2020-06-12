週六炎熱超曬 東南部、東部有局部短暫陣雨

明（13）日全台多為高溫炎熱、多雲到晴的天氣，除了南部、東部受到東南風影響，有局部短暫陣雨的發生機率；午後各地山區及近山區平地也有短暫雷陣雨，外出記得攜帶雨具。（資料照）

2020-06-12 22:56:30

〔即時新聞／綜合報導〕今年第2號颱風「鸚鵡」（Nuri，馬來西亞命名）今晚正式生成，預計不會直接影響台灣。而明（13）日全台多為高溫炎熱、多雲到晴的天氣，多個縣市紫外線指數甚至達「危險級」；降雨方面，除了南部、東部因為受到東南風影響，有局部短暫陣雨的發生機率，午後各地山區及近山區平地也有短暫雷陣雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具，以備不時之需。

中央氣象局預報，明天台灣為東南風環境，迎風面的花蓮、台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，台東、恆春半島及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

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氣象局晚間更新颱風最新動態，熱帶性低氣壓已升級為輕度颱風「鸚鵡」。氣象局指出，「鸚鵡」颱風雖然對台灣沒有直接影響，不過外圍雲系將會為帶來花東及南部地區帶來水氣。

溫度方面，明天除了東南部地區因為降雨，高溫降至32度左右，全台各地多為高溫炎熱，高溫普遍在33至34度之間，南部地區、花東縱谷、台北盆地更有局部36度以上高溫發生的機率，部份地區紫外線指數易達過量甚至危險級，提醒民眾外出活動須注意防曬並多補充水份。

「天氣風險公司」表示，明天「鸚鵡」來到南海北部時，台灣附近的東南風比較強，位於背風面的西半部高溫就會更明顯，民眾白天出門時要特別留意水分的補充和防曬，此外，山區午後仍然有熱對流發展的機會，近山區還是可能下起短暫的雷雨。

「天氣風險公司」指出，下週日到下週一（14日至15日）颱風遠離，台灣附近的風向轉為水氣較多的偏南風，因此白天感受較悶熱，各地山區午後的熱對流發展也會更旺盛，而且有往平地擴展的趨勢，尤其中北部地區容易受到對流系統影響，轉為有雷雨的天氣。

紫外線方面，明天除了桃園市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣及澎湖縣為紫色「危險級」，其餘縣市皆為紅色「過量級」。

空品方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，北部局部地區可能達橘色提醒等級。

另外，東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生的機率，今晚起至明日基隆北海岸、宜蘭、西南部及恆春半島沿海、空曠地區易有8至9級強陣風，週末的南台灣較為晴朗炎熱，提醒民眾在前往海邊戲水以及從事海上作業時務必注意自身安全。

溫度方面，明天除了東南部地區因為降雨，高溫降至32度左右，全台高溫普遍在33至34度之間，南部地區、花東縱谷、台北盆地更有局部36度以上高溫發生的機率。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除了桃園市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣及澎湖縣為紫色「危險級」，其餘縣市皆為紅色「過量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空品方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，北部局部地區可能達橘色提醒等級。（圖擷取自行政院環保署空氣品質監測網）

今年第2號颱風「鸚鵡」（Nuri，馬來西亞命名）於今晚正式生成。（圖擷取自中央氣象局）

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