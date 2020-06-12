把握日環食行銷嘉縣觀光 翁章梁拍新短片網友笑翻

嘉義縣長翁章梁拍攝的創意短片行銷日環食，引發話題。（嘉義縣府提供）

2020-06-12 21:47:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕6月21日有日環食奇景，嘉義縣長翁章梁日前以影片「專業的人」創意宣傳影片後，穿「吊嘎（內衣）」拿機具的特別形象引起廣大迴響，還釣出做工的人原創作者「林立青」到臉書留言，今天晚上翁章梁新影片「觀日計畫」上線，帥氣的空軍扮相，卻是搞笑結局，讓許多網友笑翻。

今天晚上8點影片公開，原以為是帥氣空軍，原來翁章梁是拿著塑膠椅扮演開直昇機的空軍，笑翻一大票網友，讓人見識他幽默風趣的一面。

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為宣傳6月21日天文盛事日環食，翁章梁首波宣傳為手遊風格主視覺，再發佈「專業的人」、「觀日計畫」創意短片，走出別於傳統的吸睛行銷。

翁章梁表示，為了告訴民眾日環食的觀賞資訊，剛好想到北回歸線太陽館旁就是水上機場，因此打扮成空軍開著直升機進行空勘任務，告訴民眾日環食的發生日期是6月21日，最佳觀賞時間點在下午4點13分38秒，透過這樣反差萌的趣味影片，加深遊客對日環食活動的印象。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，日環食是百年難得一見的天文盛事，嘉義縣是最佳的觀賞點，現在正是「疫情解封、遊客放風、日食跟風」的好時機，北回歸線太陽館、故宮南院、牛埔仔愛情大草原和高跟鞋教堂都有日環食系列活動，太陽館將有市集、科學闖關、泡泡星球、攝影比賽等活動；阿里山國家風景區管理處在觸口牛埔仔愛情大草原舉辦天文觀景活動；雲嘉南濱海國家風景區管理處在布袋高跟鞋教堂舉辦日環食觀測活動，安排夏日夕陽海風音樂會、野餐派對及文創市集等，遊客到四個觀賞點參加活動，就有機會獲得觀日太陽眼鏡，邀請全國遊客來看這輩子唯一一次的日環食。

嘉義縣長翁章梁拍攝搞笑影片。（嘉義縣府提供）

嘉義縣長翁章梁拍攝的創意短片行銷日環食，引發話題。（嘉義縣府提供）

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