境外台生因疫情回流 教育部核定外加名額3540名

為因應武漢肺炎疫情台生回流，教育部推動「大專校院辦理境外台生因應疫情返台就學銜接專案計畫」，教育部同意辦理專案招生外加名額共3540名。（記者林曉雲攝）

2020-06-12 20:57:46

〔記者林曉雲／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，在國外讀書的我國學生如果想回國讀大學或研究所，教育部推動「大專校院辦理境外台生因應疫情返台就學銜接專案計畫」，依各大學申請名額，教育部目前同意辦理專案招生之一般大學計49校可招學士1621名、碩士715名及博士180名；技專校院計34校可招學士739名、碩士226名及博士59名，共計核定外加名額為3540名。教育部表示，以此政策協助在境外台生於疫情期間返國學習銜接修讀學位之需求。

教育部表示，專案計畫是針對在境外就學且具中華民國國籍之學生所規劃的學習銜接措施，各校在招生期程規劃、課程設計且確保教學品質前提下，向教育部申請外加名額，經教育部核定後辦理學士班、碩士班、博士班之單獨招生，符合計畫招生對象資格之境外台生得自行向各校報名，由學校依專案計畫所訂，以及相關學歷採認規定，辦理資格認定及審查，錄取後銜接進入適當年級就讀。

請繼續往下閱讀...

教育部說明，各大專校院辦理此專案計畫招生班別系所、受理報名等招生期程資訊，以學校公布之招生簡章為準，錄取學生於109學年度第1學期入學就讀，辦理此專案招生學校之招生專區網址及聯絡資訊公告於教育部高等教育司網頁http://depart.moe.edu.tw/ED2200/之「電子公布欄」、技術及職業教育司網頁https://depart.moe.edu.tw/ed2300/之「電子公布欄」，學校招生簡章陸續公告於各校網站，境外台生得自行下載參考並逕向各校報名。

台大則在官方臉書宣布招生名額及辦理方式，學士班招收49名、碩士班83名、博士班30名，採書面審查或加口試方式辦理，即日起簡章公告，7月6日至7月13日線上報名，8月4日放榜。台大校方還強調，全球尚未解封之際，台灣大學歡迎你們回家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法