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「謝謝嘉玲一直來！」 神圳國中畢業晚會開心登場

神圳國中舉行畢業晚會，以團康方式讓畢業生留下國中生涯最後回憶。（記者張軒哲攝）

神圳國中舉行畢業晚會，以團康方式讓畢業生留下國中生涯最後回憶。（記者張軒哲攝）

2020-06-12 20:19:52

〔記者張軒哲／台中報導〕「謝謝嘉玲一直來！」今年各校畢業典禮或畢業旅行受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，今夜神圳國中舉行畢業晚會，以團康方式，讓187名畢業生留下國中生涯最後回憶。活動企劃公司業者指出，受到這波疫情影響，公司生意慘淡，很開心能在後疫情時期，讓國中學生留下美好回憶。

今年受到疫情影響很多學校畢業旅行取消，神圳國中原本預計5月下旬舉辦畢業旅行，因疫情影響取消，校方為了讓學生不要留下遺憾，改為規劃畢業晚會，由活動企劃公司在風雨操場舉辦團康活動，玩團康遊戲炒熱氣氛。

校方為了安全仍做好防疫措施，學生們在家用餐之後，到學校參加晚會。神圳國中學務主任蔡曜德表示，畢業旅行取消後，學生很失望，改為舉辦晚會，這是學校創校第一場畢業晚會，也可能是唯一的一次。畢業生很期待，因為今年根本沒有任何活動。每一班學生自行設計製作票根入場券，最後彙整投票，統一印製選出的版本，送給畢業生留下來當作回憶。

關東煮活動企劃公司執行長「黑輪」指出，受到這波疫情影響，學校畢業旅行都取消，本來長期跟旅行社搭配，承接畢業旅行跟學校團康活動，但已經好幾個月生意慘淡，很開心能在後疫情時期幫學校舉辦晚會，讓國中生留下美好回憶。

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神圳國中舉行畢業晚會，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

神圳國中舉行畢業晚會，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

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