「我的少女時代」夢幻場景 東安古橋護欄修復有解

新竹縣關西鎮東安橋，圖右護欄較矮處就是縣定古蹟的古橋所在，圖左護欄較高處是新橋。（記者黃美珠攝）

2020-06-12 19:26:43

〔記者黃美珠／新竹報導〕「我的少女時代」片中夢幻場景的東安古橋，其護欄修復工程爭議多時，到底該優先考慮用路安全？還是思考古蹟保存？新竹縣古蹟歷史建築聚落建築群文化景觀審議委員會日前開會討論後給出了明確答案。

新竹縣縣定古蹟東安古橋上方護欄到底該怎麼修復日前定案，整個護欄將拆掉後依原樣新作，並拉高高度。（記者黃美珠攝）

該審議委員會因應專案小組從關西鎮公所擬的3個方案中擇一優先執行的意見，在本週三大會中通過備查，古橋護欄將拆除後依原樣貌新作，且基於用路安全，護欄高度會從70公分升高到110公分。鎮長劉德樑說，收到縣府相關會議紀錄後，公所就會發包施工。

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新竹縣關西鎮鄉土文化協會理事長羅功奇說，圖中東安古橋護欄下方的水泥基座跟護欄「同齡」，一樣有劣化危機，如今只新作護欄後用接、補方式銜接回基座，讓人納悶。（記者黃美珠攝）

東安古橋目前人車雖都可通行，但考慮古橋年歲、古橋護欄過低、護欄水泥劣化嚴重而有鋼筋裸露等問題，目前10噸以上重車在每天特定時段是被禁止通行的。也因此地方上為了古橋護欄的修復到底要優先考慮用路安全？還是古蹟保存而出現爭議。

新竹縣縣定古蹟東安古橋曾經是知名電影「我的少女時代」著名場景之一。（記者黃美珠攝）

最後專案小組綜合考量，仍以安全為優先，決定採用公所呈報的方案2主體送審大會且通過備查。關西鎮鄉土文化協會理事長羅功奇對這個結果直言，不是很滿意，但也不得不接受。

不過他肯定在官民溝通過程中，大家有了集思廣益的機會，讓原就是常民生活中一部分的「古蹟」其情感面獲得了加值。就好像法國巴黎聖母院和日本沖繩首里城先後大火時，當地民眾看了會不捨掉淚一樣，這讓慣以「硬體思考」為優先的公部門決策有了不一樣的刺激。

縣府文化局表示，基本上公所所提方案2的規劃，就是把舊的護欄拆除後，整體以混凝土依原樣貌新作，同時把護欄高度加高。但增高部分須有辨識度，避免跟原來舊護欄樣貌發生混淆外，也不能添加一些跟古蹟原貌沒有關聯的圖騰。此外，新作護欄為保護用路安全，材質雖說以混凝土為主，裡面會視必要添加一些增加安全的新構件。

羅功奇對於只拆水泥做的護欄，卻不拆修同期、同是水泥製且也有劣化危機的護欄基座，僅以水泥接、補起新作護欄和舊基座感到不解，擔心修復只做半套，並無法徹底改善古橋護欄的安全。

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