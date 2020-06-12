划獨木舟挑戰大鵬灣 嘉義市大業國中學生練膽識

嘉市大業國中學生到大鵬灣划獨木舟，學生享受親近海洋樂趣，感受大海生態之美。 （大業國中提供）

2020-06-12 18:42:06

［記者丁偉杰／嘉市報導］每年一到夏季，嘉義市大業國中都會舉辦一系列「海洋體驗」特色課程，今天校長李森源帶領師生32人，遠赴屏東縣東港鎮大鵬灣划獨木舟、體驗風帆船，在海上考驗學生的體力、耐力及膽識，讓學生享受親近海洋樂趣，感受大海生態之美。

李森源說，今年因武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19），已近半年學生無法至外地活動，疫情趨緩後，校方規劃「划獨木舟挑戰大鵬灣」課程，該校海上划獨木舟課程已進行6年，學生需在校先學會游泳，再到海上練習浮潛，透過潮汐和天氣判斷，在海上學習獨木舟操舟技巧，例如平衡、前進、轉彎、停止等基礎動作，還要具備安全操作及水上自救能力。

請繼續往下閱讀...

大業國中師生一行人抵達大鵬灣後，在教練馬永恒指導下，學生先認識獨木舟及帆船的船體構造，穿上救生衣，練習上下船、平衡、接著練習在水面操槳，控制方向，接著在海面上，展開一系列海洋環境生態體驗學習。

活動過程，學生進行獨木舟挑戰，有單人獨木舟、也有雙人獨木舟，接下來進行帆船體驗，認識招潮蟹、紅樹林、水筆仔等生態，並在大鵬灣淨灘，珍惜海洋珍貴資源，與大自然互動共好。

參與學生陳彥廷認為，划獨木舟挑戰大鵬灣，讓自己更勇敢，也更加喜歡海洋、愛護海洋生態；學生陳姵希說，在海上划獨木舟非常有挑戰性，與平日在學校游泳池的練習完全不同，划槳過程中，感受大海的壯闊與美麗，親海愛海練膽識，體驗海洋生態與資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法