端午連假 觀光熱點塞車地雷路段曝光

端午連假觀光熱點周邊道路，包含台9線礁溪路段等，預估端午連假會湧現車潮。（資料照）

2020-06-12 16:32:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午節連續假期預估會湧現大批返鄉、出遊人潮，交通部公路總局表示，預估6月24日下午起將開始出現返鄉車潮，觀光風景地區車潮將集中於6月26日至6月27日上午，西部返回工作地車潮則預計於6月27日晚間陸續出現，尖峰時段在6月28日中午後湧現，提醒民眾可避開尖峰時段出發。

公路總局說，花東地區、墾丁地區許多飯店、旅館、民宿的住房率已達80％以上，研判這次各地觀光熱點將湧現大量車潮，包含台2線福隆─瑞濱、萬里─大武崙路段、台2線及台2乙線關渡─淡水路段、台3線及台7線大溪─慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

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台9線蘇花公路、南迴公路及台61線西濱快速公路，除了旅遊需求，也是往來東西部的主要幹道，公路總局循例辦理各項疏運措施，還會協調各地警察局於重要路口路段進行時段性車道管制，包含6月28日全日封閉台61線西濱交流道北上匝道、台61線竹南路段於6月27日及6月28日下午1點至晚間11點將封閉7處路口、台9線6月27日及28日南下從香蘭起實施車道2變1管制等。

公路總局鼓勵民眾端午連假出門可多搭公共運輸，6月24日至6月28日晚間12點止，推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，共有14家公路客運業者、90條國道客運路線提供平日優惠價或原票價85折優惠；民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），可享基本里程或一段票免費優惠；另假期出遊民眾還可搭乘「台灣好行」客運路線，公路總局將持續實施電子票證半價優惠措施，總計有39條路線可供選擇。

公路總局預估端午連假重要路段及車流尖峰時段。（公路總局提供）

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