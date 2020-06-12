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香客大喊「今天一定要準時下班」 相招看大甲媽通過民生地下道

大甲媽今天抵達彰化市，比往年時程提早許多。（取自彰化踢爆網）

大甲媽今天抵達彰化市，比往年時程提早許多。（取自彰化踢爆網）

2020-06-12 15:13:22

［記者劉曉欣／彰化報導］「大甲媽」遶境活動今天提早抵達彰化市，預估大約傍晚就會通過民生地下道，讓許多鹿港地區民眾大喊「今天一定要準時下班」，就算趕不上民生地下道看「大甲媽」，至少也可以趕到彰化南瑤宮看「大甲媽」！

「計畫趕不上變化！尤其是今年！」不少鹿港地區的香客都說，本來因為疫情取消的「大甲媽」遶境，突然敲定遶境日期，根本無法臨時請假，原本計畫反正「大甲媽」每年到彰化市南瑤宮的時間，都是大遲到，往往經過民生地下道都已經深夜，下班再來出發，還綽綽有餘。

沒想到，今天從一早就盯著「大甲媽」的即時影像，腳程之快，讓所有人都嚇到了，竟然還不到中午就進入彰化市，在火辣辣的豔陽下，連帶來躦轎腳的民眾也大減，「大甲媽」火速前進，讓原本計畫晚上再出發到彰化市看熱鬧的信眾都傻了。

不少信眾表示，根據「大甲媽」的行進速度，預估今天傍晚就會到民生地下道，晚上就會進駐南瑤宮，因此，今天說什麼都不加班，一定要準時下班，第一站就直衝民生地下道，希望趕得上每年「大甲媽」聚焦之地；萬一趕不上，就可以轉往彰化南瑤宮來看「大甲媽」。

許多民眾都說，其實，早年的「大甲媽」到彰化市，都會晚間就會到南瑤宮，以前都是到南瑤宮看熱鬧，但後來就越來越晚，近年來幾乎都是隔天清晨才會抵達，才讓想一睹「大甲媽」的信眾轉往民生地下道。

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