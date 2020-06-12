2.4萬婚攝拍成「這樣」？新娘超崩潰...網友全笑哭

一系列另類的婚紗照引發網友熱議。（圖擷取自爆料公社）

2020-06-12 15:26:49

〔即時新聞／綜合報導〕如果婚攝拍出這樣的「笑果」，你會怎麼看呢？近來，有一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己的朋友請了2.4萬的婚攝（結婚加訂婚），拍攝的當天以為一切順利，沒想到事後拿到成品照片卻驚嚇不已，和婚攝公司反映對方竟然還辯稱，「拍攝本來就是一個很主觀的東西」、「品質部分我有看過，有問題你覺得我還會用嗎？」，無奈表示雖然照片看起來有點好笑，不過新娘現在很傷心，請大家評評理。

對此，網友紛紛傻眼表示，「好扯喔，哪裡沒問題」、「這構圖我不行，連圖都沒修，這樣收錢有道理嗎？」、「一點都不專業，請小學生拍都比攝影師好」、「手機隨便拍也比這好看100倍」、「拜託把檳榔袋撿走啦，不撿至少也要P掉啊」、「如果是我一定哭死，一輩子一次被這樣搞」、「本來我覺得我爸媽找的老朋友婚攝拍的沒有很好，因為是老人style，現在跟這一比，簡直超級專業又好，我錯怪人家好多年」。

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不過，也有許多網友表示當作搞笑版婚紗照留念也不錯，「不好意思我忍不住笑了，如果這是走諧星路線的是100分XD」、「把它當成是kuso路線的婚攝就沒事了」、「能拍出這樣的笑果真厲害，照片其實看起來很活潑」、「這可以出一系列的貼圖耶」、「當作另類的回憶留念也不錯XD」、「新娘真心可愛」。

一系列另類的婚紗照引發網友熱議。不僅曬的衣服入鏡。（圖擷取自爆料公社）

一系列另類的婚紗照引發網友熱議。檳榔袋也入鏡。（圖擷取自爆料公社）

一系列另類的婚紗照引發網友熱議。連修圖都沒修掉檳榔袋。（圖擷取自爆料公社）

一系列另類的婚紗照引發網友熱議。許多張照片也毫無重點。（圖擷取自爆料公社）

一系列另類的婚紗照引發網友熱議。甚至胡亂使用黑白背景。（圖擷取自爆料公社）

一系列另類的婚紗照引發網友熱議。連新娘疑似噴止汗劑的畫面都入鏡。（圖擷取自爆料公社）

一系列另類的婚紗照引發網友熱議。婚攝公司辯稱，拍攝本來就很主觀。（圖擷取自爆料公社）

一系列另類的婚紗照引發網友熱議。婚攝公司辯稱，照片品質沒問題。（圖擷取自爆料公社）

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