質詢爆「花蓮縣府官員陪卜蜂去買地」 議員莊枝財：歡迎來告

反卜蜂在花蓮設置養雞場，在鳳林、光復鄉已接連舉辦三場抗爭遊行，民意反彈聲浪大。（記者花孟璟攝）

2020-06-12 14:28:43

［記者花孟璟／花蓮報導］民進黨籍縣議員莊枝財今在議會總質詢時爆料，卜蜂集團2018年到花蓮縣府拜訪，4月就開始大肆買地，且還是「縣府局處官員陪同去買地」，並表示自己「放棄言論免責權」，歡迎來告，要求縣府「該放手了，救救花蓮人」，尤其鳳林鎮「超過8成投票給妳」，對得起鳳林鄉親嗎？

卜蜂集團到花蓮投資6處養雞場，將養殖37.5萬隻蛋雞、種雞，近月引發多場民眾遊行抗爭，卜蜂日前宣布暫停花蓮建場計畫。

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針對議員質詢「縣府局處官員陪買地」，花蓮縣長徐榛蔚答詢時，僅表示說：「不回答沒有證據的事情」。徐榛蔚並強調，針對大家關心的卜蜂案，目前縣府已在研擬新設畜牧場自治條例草案，找東華大學包括趙校長、朱副校長及顧瑜君教授等專家學者，訂定週延的條例。她強調，目前卜蜂只有一處養雞場已建造施工，目前也都暫停發使用執照、畜牧場登記證。

花蓮縣議會今天的總質詢，包括議員莊枝財、蔡依靜都針對卜蜂案質詢。莊枝財爆料，2018年1月卜蜂到縣府拜訪後，2018年4月到6月間就開始大肆買地，他得到情資顯示有縣府官員陪同卜蜂去看土地。

他質疑，縣府站在主管機關立場應該保持中立、避嫌，縣府官員卻去陪看地，如何替縣民把關？尤其生意人講究利益，「賠錢的生意沒人要做」，為何剛「拜訪」後3個月就開始買地，質疑縣府與卜蜂「不單純」。莊枝財會後說，針對縣府官員陪同買地的事情「不只一個人去陪，有好幾個」，「要來告，我就把證據都拿出來」、「今天都是有所本」。

莊枝財強調說，花蓮縣以觀光立縣，花蓮就是以美麗的風景來吸引國內外觀光客，觀光業既然是花蓮經濟的火車頭，縣府也不斷強調「觀光是花蓮主要產業」，但縣府對於卜蜂要來花蓮開發「妳身為首長不能判斷嗎」？莊枝財認為，卜蜂不是一般的小農，是大財團，縣府應站在保護地方觀光資源立場，阻斷卜蜂進入花蓮。

莊枝財也說，當初縣府「可以拒絕卜蜂來開發」，現在事情都快要成功了，最後又把責任推給業者、民眾自己去溝通，尤其「鳳林鎮有八成選票都支持你」，不要再讓鄉民繼續抗爭、浪費體力和時間，今天縣長有行政裁量權「只有縣長可以解決」，莊也表示「笑縣府不敢撤照」。

議員蔡依靜也質疑，開發案件送入縣府，「到底族人在申請設立的那一個階段、過程才會知道？」蔡依靜說，「是要等到部落陳情嗎」？蔡依靜說，她昨天收到光復鄉馬佛部落關於卜蜂案的陳情書，縣府到底有收到嗎？她也把陳情書遞給縣長徐榛蔚，強調「縣長是族人的好朋友」，應該事前多溝通，諮商取得部落同意。

花蓮縣議員莊枝財在議會總質詢時，爆料「縣府官員陪卜蜂去看地買地」，時間是2018年4月到6月間，強調自己放棄言論免責權、「來告就拿出證據」，但縣長徐榛蔚強調「不回答沒有證據的問題」。（記者花孟璟攝）

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