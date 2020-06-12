基隆武崙國中楊庭瑋三元及第！ 再獲全國技藝教育績優

來自經濟弱勢的楊庭瑋，在基隆市技藝競賽土木與建築職群項目中獲得第三名，參加第50屆全國技能競賽青少年組漆作職類競賽獲得第二名；最後，被推薦參與108學年度全國技藝教育績優人員國中學生組評選，也獲得青睞。（記者俞肇福翻攝）

2020-06-12 13:11:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕教育部「全國技藝教育績優人員」遴選公布獲選名單，基隆市武崙國中學生楊庭瑋與老師李福祉，分別在「國中學生組」與「國中教職組」項目中獲獎；值得一提的是，今年對楊庭瑋而言是三元及第的豐收年，為學校及基隆爭光。

來自經濟弱勢的楊庭瑋，在基隆市技藝競賽土木與建築職群項目中獲得第三名，參加第50屆全國技能競賽青少年組漆作職類競賽獲得第二名；最後，被推薦參與108學年度全國技藝教育績優人員國中學生組評選，也獲得青睞，當選表現優良的選習國中技藝教育課程學生。

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武崙國中主任林安任說，楊庭瑋家境清寒，相當懂得知福惜福，也知道把握每一次學習機會，尤其踏實與堅持的態度更獲得許多師長的肯定，楊同學幾乎囊括本學年度所有技職教育獎項，他自己表示今年得到這麼多獎項，讓他對原本迷茫的未來更有信心。

林安任說，楊庭瑋積極學習認真的態度令老師印象深刻，下課時間還會與同組同學討論，分析檢討自己的缺點改進，最難得的是楊庭瑋功成不居，把成功歸功於老師與同學。

得獎的李福祉自2005年到武崙國中任教，認真負責的他被師生取個綽號叫「魔爸」，貢獻良多，至今依然年輕活力滿懷熱忱，在教學與行政事務的推廣上，李福祉為延伸學生的學習觸角，從數學本科跨域數理資優、技職教育、資訊、創客、魔術方塊等面向，除了指導學生數理類學術競賽，如數學科展、SCRATCH競賽、生活科技競賽，佳績頻傳外，更參與基隆市智慧教室與創客教室的成立，李老師更已連續10年指導學生參加基隆市技藝競賽「電機電子組」榮獲佳績，對基隆市技職教育貢獻良多，此次獲得全國技藝教育績優人員確實是實至名歸。

「全國技藝教育績優人員」遴選得獎的是基隆市武崙國中老師李福祉，自2005年到武崙國中任教，認真負責的他被師生取個綽號叫「魔爸」，對推動創客教育貢獻良多。（記者俞肇福翻攝）

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