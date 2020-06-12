6/21夏至當天 台灣天空可見日食「金戒指」

氣象局表示，6月21日台灣的天空將出現日環蝕現象，包含金門、澎湖北側、台灣中南部等10個縣市局部地區，均可見到太陽如戒指環狀的日蝕現象。（中央氣象局提供）

2020-06-12 12:27:47

〔記者羅綺／台北報導〕中央氣象局表示，6月21日下午4時，台灣的天空將出現日環食現象，包含金門、澎湖北側、台灣中南部等10個縣市局部地區，均可見到太陽如戒指環狀的日食現象，其他地區則可見到日偏食現象。

氣象局表示，以環食帶經過的嘉義氣象站為例，21日14時49分17秒，由「初虧」開啟日食序幕，太陽的下右側逐漸被月面遮掩而出現缺角；16 時13分40秒出現「環食始」，月面全部移入日面中，因此時所見月面直徑比日面小約 2.1%，形成了日面周邊無法被遮掩的環食現象；16 時14分8秒出現「食甚」， 此時若是在環食帶的中心線附近，則可見太陽呈現出戒指環狀的景象；16時14分38秒出現「環食終」，此時月面開始從日面移出，環食現象結束；17時25分50秒日面「復圓」，全部歷程2小時36分33秒。

請繼續往下閱讀...

氣象局進一步表示，本次日環食將會出現在金門縣、澎湖縣北側、雲 林縣南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、南投縣南側、花蓮縣南側及台東縣北側共 10 個縣市，依日環食帶所經之處由邊緣至中心線的遠近，分別可見約1至60秒的日環食現象。

氣象局指出，環食帶中心線將橫過雲林縣的口湖鄉、水林鄉及北港鎮；嘉義縣的六腳鄉、新港鄉、太保市、番路鄉、中埔鄉及阿里山鄉；嘉義市西區及東區；高雄市的那瑪夏區及桃源區；花蓮縣的富里鄉；台東縣的海瑞鄉及成功鎮等。

另外，氣象局也於澎湖風景區管理處、嘉義及台東天文協會合作，在澎湖漁翁島、阿里山沼平車站及台東成功商水職校等地舉辦日食觀測活動。

為服務當天無法外出觀賞環食的民眾，氣象局也與國內各地天文台及全國大學天文社聯盟等相關社團組織合作，於全台各地直播日食過程，將全部網路連結整理成入口網頁，置頂於大家熟悉的該局官網首頁，方便大家連結觀賞。

本次日環蝕將會出現在金門縣、澎湖縣北側、雲 林縣南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、南投縣南側、花蓮縣南側及台東縣北側共 10 個縣市。（中央氣象局提供）

日蝕過程由初虧、環食始、食甚、環食終、復圓。（中央氣象局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法