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山佳國小百週年 侯友宜與師生為百歲茄冬樹灌溉施肥

侯友宜與小朋友工起為百年老茄冬樹灌溉施肥。（記者翁聿煌攝）

侯友宜與小朋友工起為百年老茄冬樹灌溉施肥。（記者翁聿煌攝）

2020-06-12 12:16:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林區山佳國小今年歡度百週年校慶，校方今天舉行「山舞春風遍桃李、佳傳弦歌一世紀」校慶紀念活動，邀請市長侯友宜到場，與老校友一起切蛋糕，侯友宜並且與小朋友一起為校園裡的百年老茄冬樹灌溉施肥，象徵山佳國小百年樹人的優良傳統，要繼續邁向下一個百年。

山佳國小校長許仁利說，山佳國小創校於1920年，至今栽培出許多傑出校友，服務各行各業，成為社會中流砥柱，今天舉行百週年校慶，邀請許多老校友回學校同歡，學校也安排「百年茄冬護樹活動」、「百年有成藝術屏風」揭幕、「走讀山仔腳」新書發表、「菁莪百載」、「預約十年後的山佳」等紀念活動。

其中與山佳國小同壽的百年老茄冬護樹活動，請來台灣老樹救援協會的劉啟東教授協助，希望能將校園中的5棵老茄冬樹好好珍惜保存，今天也邀請侯友宜和小朋友，一起將有機肥灌入老樹根區的通氣管，讓老茄冬能夠繼續生機蓬勃。

「走讀山仔腳」新書發表則是以當地的山仔腳社區3百年歷史為主題，由陳健一老師協助調查及編撰社區的發展歷史，內容作為學童認識家鄉的課程材料，讓山佳國小成為延續在地歷史文化的鄉土教育中心。

山佳國小校園內的百年老茄冬樹代表著學校的百年傳承。（記者翁聿煌攝）

山佳國小校園內的百年老茄冬樹代表著學校的百年傳承。（記者翁聿煌攝）

校方邀請侯友宜與校友一起為學校切蛋糕慶生。（記者翁聿煌攝）

校方邀請侯友宜與校友一起為學校切蛋糕慶生。（記者翁聿煌攝）

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