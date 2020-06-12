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東部、屏東有雷雨 南部高溫飆至36度

中央氣象局指出，今天（12日）中午前後花蓮縣縱谷、高雄市、屏東縣地區，台南市近山區或河谷高溫可能達36度以上。（資料照）

中央氣象局指出，今天（12日）中午前後花蓮縣縱谷、高雄市、屏東縣地區，台南市近山區或河谷高溫可能達36度以上。（資料照）

2020-06-12 06:51:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（12日）中午前後花蓮縣縱谷、高雄市、屏東縣地區，台南市近山區或河谷高溫可能達36度以上。降雨方面，東部以及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，今天台灣為東南風，迎風面的花蓮、台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中台東、恆春半島及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，東南部地區因為下雨的關係，高溫約32度左右，其他地區仍高溫炎熱，普遍在33至35度，南部地區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象局預估，週六、週日（13日、14日）隨著熱帶擾動進入南海，潮濕的東南風將為花蓮、台東及南部地區帶來局部短暫陣雨或雷雨，其他地區受影響有限，仍然是多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

此外熱帶性低氣壓位於菲律賓群島，預計未來往西北移動進入南海，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣沒有直接影響，不過外圍雲系會為帶來花東及南部地區帶來水氣，而東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生的機率，明晚起基隆北海岸、宜蘭、西南部及恆春半島沿海、空曠地區易有8至9級強陣風。

空氣品質方面，12日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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29 - 40 29 - 37 32 - 40 30 - 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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