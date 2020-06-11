阿美族聖山Cilangasan「紀念碑林立」 族人盼推共管平台

阿美族起源傳說中，祖先當年乘臼躲避大洪水，在汪洋中看見一座小島，趕緊划過去避難，這座小島就是海拔922公尺的八里灣山，又稱「貓公富士山」，更是阿美族人心目中的聖山Cilangasan，是阿美族的發祥地。（記者花孟璟攝）

2020-06-11 20:00:43

［記者花孟璟／花蓮報導］在阿美族起源傳說中，始祖史拉與納羔兄妹在大洪水後，漂流到豐濱鄉海拔922公尺的八里灣山落腳，被阿美族尊為聖山Cilangasan（奇拉雅山），近幾十年，各部落及團體紛紛上山尋根，在山頂各處豎立多達27座紀念碑，因山區屬國有林班地，立委廖國棟今天在林務局花蓮林管處召開研討會，會中族人強烈表達「土地要給阿美族管理」的盼望。對此，花蓮林管處處長楊瑞芬說，林務局2015年起就有部落共管的設置要點，希望召集相關部落成立共管平台。

分布於縱谷、東海岸的阿美族「中部阿美」群，把Cilangasan尊奉為聖山，原住民近年的尋根熱潮，各部落紛紛由頭目、部落青年上山立碑。立委廖國棟本月5日與縣府、豐濱鄉公所、東管處、原民會及在地族人登上山頂會勘，發現山頂多達27塊紀念碑，有部落為單位、也有鄉公所、文化團體等，當中屬於部落立碑有19座，山頂宛如「碑林」。

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會勘後隔週，立委廖國棟今天邀集原民會、花東海岸國家風景區管理處等，齊聚林務局花蓮林管處舉辦研討會，商討「聖山管轄權移轉」可行性。

豐濱鄉總頭目黃新喜說，他每次祈福時都會聽到祖先教導，希望經常回到山上探望；光復鄉西富村噶馹佤部落頭目孫輔說，現場幾位頭目意見都一樣，希望把聖山交還給族人管理，但這幾年上山立碑有很多部落，希望可整合各部落的意見。

出席的行政院原民會土地管理處處長杜張梅莊建議，要統合眾多部落意見，成立「共管平台」有其必要性。所謂共管，就是各個管理機關共同分享土地的權力和義務，尤其山頂多達27座碑，牽涉至少19處部落，如果單由豐濱鄉公所管理，壽豐、光復、瑞穗、玉里等鄉鎮的部落恐怕要吵到不可開交，未來有共管平台，接著才討論其他議題，包括依文化部「文化資產保存法」登錄為文化景觀。

杜張梅莊說，目前豐濱鄉只有新社、磯崎有劃設傳統領域，八里灣今年申請中，要爭取權益，先得要召開部落會議，希望花蓮各部落加速傳統領域劃設的腳步，未來各部落傳統領域如在聖山重疊，都會是必然的，傳統領域不但各部落會重疊，跨族群也會重疊，比如鄒族之前公告傳統領域，布農族就跑出來抗議，送到原民會也無法解決，因每個部落族群基於口傳歷史、文獻、傳領的起始年代，都各有主張立論，唯有大家具備「一起合作向國家爭取權益」的共識，原權才能前進。

林務局花蓮林管處長楊瑞芬說，聖山位於國有林班地，2015年林務局已訂出「經管國有林地內原住民族地區資源共同管理會設置要點」，因此，林務局願意出面協調各部落成立共管平台，底下可分組針對議題成立子平台，包括步道路徑維護改善、山頂紀念碑的管理等；楊瑞芬也說，林務局也已於2016年8月和豐濱鄉公所簽訂「無償使用契約書」至2025年8月29日，如未來族人仍希望撥用國有土地，也都可討論。

東管處長林維玲認為，部落想要拿回土地，比如透過豐濱鄉公所辦理撥用，但後續的經營管理將造成很大的經費負擔，透過共管機制連結公部門資源，或許會比較容易達到族人想要發展的目標，比如近年東管處與部落共推觀光，聖山就是部落文化教育、產業連結的核心，舉辦駐地研究員培訓、觀光培力等，與族人建立部落藍圖。

豐濱鄉長江莉婷說，她對成立部落共管平台的提議相當贊同，未來公所也會持續整合各部落，儘速召開部落會議、協調劃設傳統領域。

立委廖國棟說，未來共管平台的成立，不會只有單一鄉鎮，可連結壽豐、瑞穗、光復等各鄉鎮及部落，希望從長計議，結合原民會、林管處、東管處來共同建立。

豐濱鄉阿美族聖山Cilangasan的山頂上，近幾十年陸續出現多達27座紀念碑，都是各部落、協會尋根時所樹立，未來如成立共管平台，將會研議進行整理。（立委廖國棟國會辦公室提供）（記者花孟璟攝）

出席座談會的豐濱鄉總頭目黃新喜說，每次主持祈福時都會有祖先的教導，傳達希望後人常常到聖山探望的願望，希望將來可收回屬於阿美族的土地。（記者花孟璟攝）

立委廖國棟繼上週邀集族人及原民會等單位，本月5日攀上阿美族聖山奇拉雅山Cilangasan的山頂會勘，今天也在林務局花蓮林管處舉辦會勘報告及研討會。（記者花孟璟攝）

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