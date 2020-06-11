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南方澳黑鮪魚交易量近2000尾 有望創新高紀錄

南方澳黑鮪魚捕獲量今年暴增，已接近2000尾，蘇澳區漁會預估今年黑鮪魚季結束前，可望突破歷年最高的2400尾紀錄。（記者張議晨翻攝）

南方澳黑鮪魚捕獲量今年暴增，已接近2000尾，蘇澳區漁會預估今年黑鮪魚季結束前，可望突破歷年最高的2400尾紀錄。（記者張議晨翻攝）

2020-06-11 19:15:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南方澳黑鮪魚季從4月登場迄今，蘇澳漁民已捕獲1918尾黑鮪魚，比去年全年捕獲857尾相比，已多出1.5倍，預估在6月底黑鮪魚季結束前，可望突破歷年最高的2400尾。不過，今年捕獲量多，但拍賣均價約是去年同期6成，蘇澳區漁會理事長蔡源龍形容今年要補2尾，才能有去年1尾的價格。

宜蘭南方澳漁港與屏東東港是國內黑鮪魚捕撈重鎮，從4月中旬開始至6月底，被饕客稱為「黑鮪魚季」；本季蘇澳第1尾在4月25日拍賣，在武漢疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）陰影之下，仍以每公斤1萬元天價標出，創下新高紀錄。

黑鮪魚每天從宜蘭東北方海域捕獲，回到南方澳第三魚市場拍賣，蘇澳區漁會理事長蔡源龍，每天前往市場關心拍賣進況；從第一尾上岸至昨天，蘇澳已拍出1918條黑鮪，。

宜蘭縣延繩釣協會總幹事林新川說，漁民分析是黑鮪魚對水溫敏感，正巧今年捕獲的海域，水溫適合他們活動，魚群聚集，捕獲量自然增加；不過，詳細原因，還要進一步進行科學研究才能釐清。

捕獲量雖是近年新高，但拍賣價格卻不如往年高檔，與「第一鮪」萬元拍賣價，更如天壤之別。

漁會統計今年拍賣平均價格，每公斤均價約300元，與去年525元起跳，僅約6成價格；蔡源龍推估，今年因疫情影響，餐廳用餐人數減少，加上捕獲量增加，供需問題造成價格下跌。

蔡源龍說，黑鮪魚一般在端午節前肉質會較為細嫩，若過了端午後在上岸，肉質多半會偏酸，口感不好；目前是黑鮪魚捕撈旺季，也是最好的嚐鮮期。

蘇澳地區黑鮪魚捕獲量每年起伏大，今年已是近5年高峰，黑鮪魚季還有20天，預估週末就能破2000尾，季節結束後，不排除有機會創下拍賣最多尾數新高紀錄。

南方澳黑鮪魚捕獲量今年暴增，已接近2000尾，蘇澳區漁會預估今年黑鮪魚季結束前，可望突破歷年最高的2400尾紀錄。（記者張議晨翻攝）

南方澳黑鮪魚捕獲量今年暴增，已接近2000尾，蘇澳區漁會預估今年黑鮪魚季結束前，可望突破歷年最高的2400尾紀錄。（記者張議晨翻攝）

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