好消息！蘇花改、南迴改6/20起提高速限 路段看這裡

蘇花改多處路段6月20日起提速，最高速限提至時速70公里。（資料照）

2020-06-11 18:09:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局今天正式宣布，6月20日起，蘇花改有3個路段、總計31.91公里，提高速限至時速70公里；南迴改則有兩路段規劃提升最高速限。

蘇花改南澳─和平段、南迴改安朔─草埔，今年清明連假期間試辦提速計畫，兩路段最高速限從時速60公里提升至70公里，並設置時速50公里的最低速限。公路總局表示，兩路段試辦成效良好，都有達到提升行車效率的功效，因此，試辦後再經過通盤檢討公路幾何線形、行車安全間距、照明系統與緊急應變等項目後，6月20日起正式調整蘇花改、南迴改部分路段行車速限。

請繼續往下閱讀...

蘇花改路段主線行車速限原為時速60公里，這次調整最高速限至時速70公里的路段，包含蘇澳─東澳段（104k+980至112k+960）、南澳─和平段（125k+576～143k+802）、和中─大清水段（149k+145～154k+854），上述路段會新增最低速限時速50公里的規定。

至於蘇花改兩側端點行車速限，公總表示，考量與舊蘇花公路銜接，速限同樣有提速不過沒有提升至70公裡那麼快，調整後最高速限介於時速50公里至60公里，提醒民眾行經蘇花改路段時，依標誌標線行駛。

另外，蘇花改唯一可通行機車的仁水隧道，公總表示，考量該路段可通行各車種，所以全段仍維持時速50公里的行車速限，保障民眾行車安全。

南迴改方面，安朔─草埔路段（427k+300～437k+600）行車速限將由時速60公里提升至70公里，並設置時速50公里的最低速限；草埔森永隧道南口─草埔橋路段（437k+600～438k+005）經檢討後，也由時速40公里提升至50公里。

公總表示，各路段行車速限仍依當地道路線形而有所不同，請民眾行駛不同路段時，務必依當地標誌及標線行駛。

南迴改安朔─草埔路段（427k+300～437k+600）行車速限將由時速60公里提升至70公里。（資料照）

蘇澳－東澳提速示意圖。（圖：公總提供）

南澳－和平提速示意圖。（圖：公總提供）

和中－大清水提速示意圖。（圖：公總提供）

安朔－草埔提速示意圖。（圖：公總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法