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200年巨大樹幹橫躺 苗栗百年山徑錫隘古道受阻

苗栗社區大學山城古道守護志工隊今天上楔隘（錫隘）古道探勘，發現最富盛名的「七十二階路段」，遭倒塌的200年巨大老樹幹嚴重阻路，已與獅潭鄉公所合作，著手清除，建議民眾近期不要上山，以免危險。 （圖由山城古道守護志工隊提供）

苗栗社區大學山城古道守護志工隊今天上楔隘（錫隘）古道探勘，發現最富盛名的「七十二階路段」，遭倒塌的200年巨大老樹幹嚴重阻路，已與獅潭鄉公所合作，著手清除，建議民眾近期不要上山，以免危險。 （圖由山城古道守護志工隊提供）

2020-06-11 16:22:07

［記者彭健禮／苗栗報導］苗栗縣獅潭鄉、公館鄉交界的百年山徑楔隘（錫隘）古道，經苗栗社區大學山城古道守護志工隊修整，已成熱門健走路線，不過志工隊於今天上山探勘，發現最富盛名的「七十二階路段」，遭倒塌的200年巨大老樹幹嚴重阻路，已與獅潭鄉公所合作，著手清除，建議民眾近期不要上山，以免危險。

苗栗社大主任秘書戴文祥說，這根橫阻古道的樹幹，原是石階旁岩壁上樹齡已有200年的大葉楠之一樹幹，於去年5月間受梅雨侵襲折倒在山徑旁山溝，經志工隊砍除尾段後，不影響通行。

未料，這根樹幹所處的山溝土石於日前也因梅雨而濕滑，樹幹崩滑、橫躺在石階上，幸好未造成人員受傷。戴文祥說，雖樹幹下方仍有空隙可供人鑽過，但樹幹長約10公尺、胸圍達2、3公尺，十分巨大，萬一再發生鬆落，後果不堪設想。

獅潭鄉公所今天獲悉此事後，也向志工隊表示會協助樹幹的清除，遭樹幹壓壞的步道石階、護欄，則由志工隊負責復舊。

苗栗社區大學山城古道守護志工隊今天上楔隘（錫隘）古道探勘，發現最富盛名的「七十二階路段」，遭倒塌的200年巨大老樹幹嚴重阻路，已與獅潭鄉公所合作，著手清除，建議民眾近期不要上山，以免危險。 （圖由山城古道守護志工隊提供）

苗栗社區大學山城古道守護志工隊今天上楔隘（錫隘）古道探勘，發現最富盛名的「七十二階路段」，遭倒塌的200年巨大老樹幹嚴重阻路，已與獅潭鄉公所合作，著手清除，建議民眾近期不要上山，以免危險。 （圖由山城古道守護志工隊提供）

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