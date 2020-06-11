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台灣留鳥黑鳶不吃素！ 黑鳶爸抓1顆山羌頭回巢加菜

1隻黑鳶抓著1顆相當於自身體重的山羌頭回來為幼鳥加菜。（屏科大鳥類生態研究室 NPUST Bird Ecology Lab提供）

1隻黑鳶抓著1顆相當於自身體重的山羌頭回來為幼鳥加菜。（屏科大鳥類生態研究室 NPUST Bird Ecology Lab提供）

2020-06-11 17:47:40

〔即時新聞／綜合報導〕屏科大鳥類生態研究室在台灣南部山區架設自動相機，觀測猛禽黑鳶生態，紀錄黑鳶繁殖過程和親鳥所帶回的獵物種類，結果赫然發現，有一天親鳥居然帶回1顆山羌頭和1隻腳回巢供雛鳥食用，讓研究員驚呆了，「台灣留鳥黑鳶可不是吃素」。

「屏科大鳥類生態研究室 NPUST Bird Ecology Lab」昨（10日）在臉書社團上分享一幕黑鳶槽內的奇景，平常育雛的黑鳶親鳥都是抓獲小鳥、老鼠、青蛙和魚帶回窩，不料某一天，在巢內竟有1顆山羌頭和1隻腳；研究室驚訝表示：「山羌頭出現在黑鳶巢裡真的超違和的」。

難道是山羌遭到黑鳶獵殺嗎？研究室認為，應該是不太可能，在台灣有辦法獵殺山羌的猛禽大概只有熊鷹，熊鷹的體重約在2至2.5公斤，是黑鳶0.8至1公斤的2倍以上，研判黑鳶親鳥撿屍的機率較高，而1顆山羌頭將近1公斤，黑鳶抓著1顆相當於自身體重的獵物回巢也是相當厲害，「你能想像1隻黑鳶抓著1顆山羌頭在天上飛的畫面嗎？」

不過父母的苦心幼鳥卻不領情，在巢內的幼鳥可能嫌山羌頭沒肉，只咬幾下就放棄不吃了，最後還是要等母鳥回來餵食，目前巢中的2隻幼鳥都已離巢，也順利為牠們繫上藍色腳環，研究室未來也將繼續追蹤黑鳶家族，期盼牠們能永遠自在地翱翔天際。

由於黑鳶無法獵殺山羌，研究室驚訝表示：「山羌頭出現在黑鳶巢裡真的超違和的」。（屏科大鳥類生態研究室 NPUST Bird Ecology Lab提供）

由於黑鳶無法獵殺山羌，研究室驚訝表示：「山羌頭出現在黑鳶巢裡真的超違和的」。（屏科大鳥類生態研究室 NPUST Bird Ecology Lab提供）

在巢內的幼鳥疑似嫌山羌頭沒肉，只咬幾下就放棄不吃，等親鳥餵食。（屏科大鳥類生態研究室 NPUST Bird Ecology Lab提供）

在巢內的幼鳥疑似嫌山羌頭沒肉，只咬幾下就放棄不吃，等親鳥餵食。（屏科大鳥類生態研究室 NPUST Bird Ecology Lab提供）

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