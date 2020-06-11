悶太久來趟「偽出國」！ 松機推出境、登機又入境活動 僅限90人

台北松山機場粉專推出偽出國、半日遊的出入國境體驗活動，即日起至17日下午2時前，公開分享該貼文次數逾168，就從這些粉絲中抽出90名幸運兒，且1人中獎、2人同遊。（圖翻攝自臉書粉專「台北松山機場 Taipei Songshan Airport」）

2020-06-11 12:58:26

〔即時新聞／綜合報導〕隨著國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，前陣子悶太久的民眾開始出遊行程，但受限於多數國家疫情尚未大幅好轉，無法出國的人選擇待在國內。對此，台北松山機場粉專推出「偽出國」、半日遊的出入國境體驗活動，即日起至17日下午2時前，公開分享該貼文次數逾168，就從這些粉絲中抽出90名幸運兒，且1人中獎、2人同遊。

松機文中表示，若要參加這個活動，需先成為「台北松山機場」粉絲團的粉絲，分享該貼文並標記好友1位，接著於該貼文下方留言「@朋友 我們一起在 7月 __日 來松山機場出國玩耍！」但每人報名1梯次，重複留言則不算數，活動場次須符合主辦單位條件才有資格。

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文中指出，留言、分享後就有機會帶1名親友在松機出境、登機又入境，同時也能搶先體驗新設施，參加後完成任務另有獨家神秘小禮。

松機文中提到，前後共3梯次，依序分別為7/2的華航遊與7/4、7的長榮遊，第1至3梯次都是上午9時至12時30分。其中，每梯次有5名可親自體驗自動通關，詳細須知可參考粉專貼文。

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