台中市潭雅神綠園道及清水自行車道 榮獲全台「最讚亮點車道獎」！

清水自行車道整體網絡規劃，包含鰲峰山運動公園。（觀旅局提供）

2020-06-11 12:08:41

〔記者歐素美／台中報導〕教育部體育署舉辦「騎亮台灣」網路票選最讚亮點車道獎，台中市潭雅神綠園道及清水自行車道雙雙獲獎！觀光旅遊局長林筱淇表示，潭雅神綠園道及清水自行車道都是精彩的鐵馬旅遊選擇，非常適合親子共遊，歡迎大家來台中暢騎單車，享受沿途觀光景點，並品嚐台中在地美食。

觀旅局表示，潭雅神綠園道是由軍方舊鐵道改建而成的自行車專用道，沿途可欣賞季節性美景，初春櫻花盛開、孟夏黃金雨落、入秋金黃楓飄等，而一段段的綠色隧道如同城市綠洲一樣，療癒穿梭其中的每位遊客身心。

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近來「親子共騎」觀念盛行，目前潭雅神車道禁止電動自行車道進入，帶孩子暢騎鐵馬時，無須擔憂有車輛從旁呼嘯而過，而優美的S型彎道更是IG上爆紅的人氣打卡地標，附近座落兩座公園，適合安排一日雙公園的騎乘路線，在潭雅神綠園道的大雅端終點廣場，還有三道台中最長22公尺山丘磨石子溜滑梯、沙坑及新完工的戲水區（夏天開放）；神岡圳前仁愛公園，則有夏季限定的環狀溪流戲水區、生態池及沙坑堡壘遊戲區、入口處還有小型的越野單車體驗區，多樣化的兒童遊憩設施，讓小朋友玩到樂不思蜀。

清水自行車道整體網絡規劃，涵蓋清水區的清水自行車道清水段、五福圳自行車道、臨海路自行車道、濱海自行車道高美段及臨港北路自行車道，途經清水趙家古厝、鰲峰山運動公園、牛罵頭遺址文化園區、紫雲巖、清水鬼洞等觀光資源、生活人文與產業據點，建構台中海線區域特色亮點路線。

盛夏期間，適逢圳邊荷花盛開美不勝收，觀旅局特別推薦大家隨著夏荷時的芬芳來趟清水單車微旅行，欣賞古厝、荷花、青山及火車交錯而成的田園景致，傍晚時分往北騎乘濱海自行車道高美段，暢遊被國際票選為此生必遊生態祕境「高美濕地」，一望無際的海岸景觀及雲林莞草的草海景色、充滿生機的招潮蟹、彈塗魚等底棲生物，加上火紅的落日及整排的風車景觀，海線優美景致，盡收眼底。

清水區五福圳自行車道的橋中橋特殊景觀。（觀旅局提供）

潭雅神綠園道綠樹成蔭，適合親子騎乘。（觀旅局提供）

潭雅神綠園道大雅終點的中科公園廣場，有台中市最長達22公尺的山丘磨石子溜滑梯。（觀旅局提供）

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