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蘇揆拍板200萬份600元「藝Fun券」 7/22上路、逾萬店家可消費

民眾持限定藝文消費的「藝Fun券」，將可看電影、買書，欣賞藝文表演及線上購買演唱會門票。圖為國家交響樂團NSO「管絃織音」音樂會。（兩廳院提供）

民眾持限定藝文消費的「藝Fun券」，將可看電影、買書，欣賞藝文表演及線上購買演唱會門票。圖為國家交響樂團NSO「管絃織音」音樂會。（兩廳院提供）

2020-06-11 12:18:36

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院日前宣布7月15日將推出「振興三倍券」後，各部會相繼加碼，行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板文化部祭出總經費12億元，加碼推出200萬份、每人可享600元的「藝Fun券」，民眾持限定藝文消費的「藝Fun券」，將可看電影、買書，欣賞藝文表演及線上購買演唱會門票等，「藝Fun券」自7月22日開始發行，使用期限至12月31日止，合作的店家達1萬家以上。

蘇貞昌說，現在不論是政府部門或民間業者發起的各項振興措施都要陸續上路，他請各部會也都要動起來，一起努力、加油。

蘇揆說，文化部這次推出「藝Fun券」措施，要讓民眾看電影、買書、欣賞藝文表演、演唱會等，都可以享受折扣優惠，請文化部1本振興三倍券「好領、好用、好刺激」的原則，在7月22日上路前，多方聽取各界意見，廣納更多藝文商家，讓方案措施更便利、更能幫助到相關的藝文業者。

文化部表示，「藝Fun券」以「藝文專用、不限區域使用」為原則，在行政院特別預算支持下，文化部投入12億元的「藝Fun券」，我國國民及領有居留證的外籍配偶、新住民皆可透過智慧型手機下載APP並完成認證後，獲取600元電子票券，1人1機限領取1次。

持有電子票券的民眾則可在藝文展演場館及音樂展演空間、書店及唱片行、電影院及藝文展演預購票券等，全台超過1萬家以上店家使用。其他如工藝、文創等個人工作室，只要具有稅籍等相關資格，就可申請經文化部審核後，加入「藝Fun券」適用店家。

文化部表示，藝Fun券的詳細使用方式及店家申請等相關資訊，文化部將於今天下午並將由文化部長李永得親自向外界說明，邀請民眾共同加入挺藝文行列，一起攜手振興藝文產業。

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