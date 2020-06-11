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出境旅遊仍無望 星宇航空宿霧航線延至10/25開航

星宇航空原預定7月1日開航的宿霧及沖繩航線，因國際疫情仍不明朗，今宣布宿霧航線延後至10月25日開航。（圖由業者提供）

星宇航空原預定7月1日開航的宿霧及沖繩航線，因國際疫情仍不明朗，今宣布宿霧航線延後至10月25日開航。（圖由業者提供）

2020-06-11 10:45:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕星宇航空原預定7月1日開航的宿霧及沖繩航線，因國際疫情仍不明朗，今宣布宿霧航線延後至10月25日開航，沖繩航線也延後開航。

星宇航空今天表示，7月份客運航班澳門航線每週3班，週二、五、日飛航，並調整以早班機JX201/JX202往返，早上8點20分自台北出發。至於峴港航線仍維持取消。

星宇航空表示，檳城航線尚待馬國政府最新防疫政策再行公布，日前宣布7月1日開航的宿霧航線延後至10月25日開航。

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