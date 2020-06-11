熱帶性低氣壓最快今生成 氣象局：週末花東、恆春半島留意局部大雨

中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於菲律賓東側的熱帶擾動預計今明兩天增強為熱帶性低氣壓。（資料照）

2020-06-11 10:39:07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於菲律賓東側的熱帶擾動預計今明兩天增強為熱帶性低氣壓，週六、下週日（14）進入南海後有可能發展為輕度颱風鸚鵡，但將往中國廣東方向前進，不會直接撲台。氣象局表示，週六起花東、恆春半島受其外圍水氣影響，將出現局部短暫陣雨或雷雨，也不排除出現局部大雨。

氣象局表示，該熱帶擾動持續發展，有可能這兩天就會增強為熱帶性低氣壓，穿過呂宋島後，週末進入南海，環境有利於增強為今年第2號颱風鸚鵡，未來將沿著太平洋高壓邊緣往中國方向前進，撲台機率低。

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氣象局原預估該熱帶擾動將自週五起影響東南部一帶，不過因為週五可能還只是熱帶性低氣壓，對台影響有限，因此最新預報將該熱帶擾動成颱後對台灣影響時間改為週六、下週日；期間東半部、恆春半島及南部沿海留意有長浪發生，花東、恆春半島則有局部短暫陣雨或雷雨，也不排除有局部大雨發生。至於其他地區天氣則不受影響，各地白天仍晴朗炎熱，高溫普遍在32度以上，山區容易有午後雷陣雨。

氣象局也提醒，明後兩天台灣附近吹東南風，南台灣位於背風側會比較熱，有機會飆到36、37度，午後台東、恆春半島受熱力作用影響，午後容易有局部大雨發生。

下週一至下週六風向轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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