新北免費「新巴士 」轉型 7月起再增12路線收費

新北市免費提供接駁服務的「新巴士」陸續轉型為收費的市區公車，7月起將再增加12條路線。（記者何玉華攝）

2020-06-11 10:23:11

［記者何玉華／新北報導］新北市新巴士轉型市區公車收費營運，第2波12條路線將自7月1日起收費，受影響最多的分別是汐止區共6線、五股區4線，另外還有板橋區、泰山區、新店區、中和區，市議員擔心民眾權益受損，要求至少維持原班次、假日不減班，交通局長鍾鳴時表示，多數都是原路線、原班次，也會視民眾需求機動調整班次。

過去鄉鎮市公所時代的免費接駁巴士，在改制後轉型成「新巴士」，仍沿襲免費服務，但隨著許多路線與市區公車重複，新北市交通局開始推動轉型成市區公車，首波7條路線從今年元旦起，比照市區公車的1段票收費，7月1日起將再新增12條路線收費。

請繼續往下閱讀...

12條路線包括：汐止區的F906、F908、F912、F916、F917、F918，五股區的F221、F222、F223、F225，板橋區F501、F502，泰山區F215、F216，新店區F705、F706，以及中和區F511。

新北市議員賴秋媚指出，不反對合理的收費，但一定要確保民眾權益，尤其在收費後，假日的班次不要再減少，才能提供民眾更大的便利；鍾鳴時表示，多數的路線都有配合里民的需求延伸或做調整，並在現在的班次基礎上機動調整增班。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法