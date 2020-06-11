東北部外海發生規模5.2地震 宜蘭震度3級、台北2級
首次上稿 09:44
更新時間 09:50
〔即時新聞／綜合報導〕根據地牛Wake UP觀測顯示，台灣東北部外海在今（11日）上午9點38分左右發生規模5.3地震，初步觀測顯示震央在東北部外海，深度70公里。
請繼續往下閱讀...
氣象局地震速報指出，這起地震，規模5.2，震央位於在宜蘭縣政府東南方69.6公里，也就是台灣東北部海域，地震深度87公里，宜蘭頭城、宜蘭市最大震度3級；台北、花蓮、南投、嘉義等地最大震度2級。
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〔即時新聞／綜合報導〕根據地牛Wake UP觀測顯示，台灣東北部外海在今（11日）上午9點38分左右發生規模5.3地震，初步觀測顯示震央在東北部外海，深度70公里。
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氣象局地震速報指出，這起地震，規模5.2，震央位於在宜蘭縣政府東南方69.6公里，也就是台灣東北部海域，地震深度87公里，宜蘭頭城、宜蘭市最大震度3級；台北、花蓮、南投、嘉義等地最大震度2級。