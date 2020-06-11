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鎮瀾宮首日限量帽 800頂發送地點公布

鎮瀾宮首日限量帽８百頂發地地點公布。（記者張軒哲翻攝）

鎮瀾宮首日限量帽８百頂發地地點公布。（記者張軒哲翻攝）

2020-06-11 08:14:11

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽祖遶境將於今日晚間舉行起駕典禮，鎮瀾宮副董鄭銘坤強調，外地來的信徒要參加遶境，每天發送限量帽800頂的方式控管人數，至於發送的時間、地點將會在鎮瀾宮粉絲專頁公佈，現場以手機拍照，留下姓名電話等資料。

今天上午鎮瀾宮粉絲專頁公布，下午3點在廟旁德美百貨發送八百頂帽子，以排隊優先順序，禁止代排。

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