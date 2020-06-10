監院糾正大鵬灣BOT案 鵬管處仍要「上訴」程序曝光

大鵬灣遊憩第一區要見到點燈，還要再等等。（記者陳彥廷攝）

2020-06-10 22:52:08

［記者陳彥廷／屏東報導］曾於2019年成為台灣燈會主燈區而名噪一時的大鵬灣國家風景區，日前因為與BOT商仲裁案，導致整個主燈區停擺，而日前雖然仲裁已經告一段落，但直到日前監察院糾正案出爐，這才發現原來鵬管處將持續針對解約案進行訴訟。

監察院新聞稿指出，大鵬灣BOT案因未完成污水截流系統等契約約定，遭大鵬灣國際開發公司主張終止契約，仲裁結果判定觀光局需返還保證金3億元；監委李月德等人調查後，發現占地百餘公頃的第一期開發區未竟全功，後續尚有土地返還、營運資產鑑價及移轉事宜待解決，顯示政府各單位協力施政不足；監察院通過糾正交通部。

請繼續往下閱讀...

監委李月德、方萬富、陳慶財調查發現，占地百餘公頃的第一期開發區未竟全功、已營運項目形同閒置，鵬管處雖免於開發商所提24億元損害賠償，然後續爭訟曠日廢時，尚有土地返還、營運資產鑑價及移轉事宜待解決，實為雙輸局面，不利大鵬灣國家風景區整體觀光發展，鵬管處態度顢頇，成效不彰，洵有失當。

監委的說法，也讓大鵬灣案在仲裁後已有結果，卻仍要「上訴」的程序曝光，大鵬灣國家風景區管理處今天則發出新聞稿強調，鵬管處以政府施政最大公共利益為原則。並考量避免後續爭訟曠日廢時，期能儘早取回公共服務設施及場域，爰尊重仲裁庭的判斷結果。

大鵬灣BOT案履約爭議仲裁判斷結果，鵬管處認為，為儘速重新活絡大鵬灣觀光發展，已於6月2日將已收回的青洲遊憩區及設施立刻重新對外開放。另近期將重新啓動大鵬灣後期開發區場域招商工作。

至於被監委認為閒置的第一期開發區（主燈區），鵬管處指出，原BOT開發區範圍涉有營運資產鑑價、移轉及土地地上權塗銷返還事宜待解決事項，將與BOT商儘快協調出鑑價機構，後再經地方法院審理判決，期能儘快收回重新活化利用，以利大鵬灣整體觀光活絡。

鵬管處強調，至於監察院指稱大鵬灣灣域水質改善部分，鵬管處將配合行政院水環境計畫政策，繼續與屏東縣政府合作，以完備大鵬灣水環境改善。以期吸引民間廠商投資開發遊憩區，共同打造大鵬灣成為國際海洋休閒渡假園區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法