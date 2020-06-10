到金門「轉角」預約浪漫 梅花鹿相陪

金門「轉角咖啡」有「王子麵」（右）、「小丸子」（左）2隻不到1歲的梅花鹿，常氣定神閒地趴坐在地上看人。（記者吳正庭攝）

2020-06-10 22:29:22

〔記者吳正庭／金門報導〕想與梅花鹿共餐嗎？金門有家「轉角咖啡」，裡面有2隻不到1歲的梅花鹿，眼神清定，模樣惹人疼愛；原來只是女主人想當成家人一般帶在身邊，卻成了店裡的「活招牌」；想在午後感受不一樣的浪漫，可以先和梅花鹿預約一場轉角的約會。

金門近年咖啡店如雨後春筍般林立，這間位於金城鎮熱鬧市街光前路與中興街交叉口的「轉角咖啡」，頗具特色，店如其名，就位在大轉角上；不同於一般養貓、養狗的寵物咖啡店，拉開「轉角」的落地門，乍見1對小梅花鹿氣定神閒「盤坐」，令人「驚艷」。

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李瑄說，為了培養小鹿不怕人，從牠們在家中經營的「光前牧場」出生約1個星期，就帶離母鹿身邊，讓牠們學習斷奶。平日用針筒人工餵奶，每天4次，從每1次3cc餵到後來的200cc，一直持續6、7個月，再慢慢改成一般的飼料和樹葉。

兩隻小梅花鹿，公的是「王子麵」，母的是「小丸子」，母的個性急敏，1對杏眼常把來客看得心生愛憐，也會主動與人接觸，「王子麵」像個小王子，君臨天下，眼神常落在1公尺外巡梭，有時又彷彿側耳傾聽客人對話。客人李先生說，兩隻都好可愛，剛開始看到一動不動，「還以為是假的」，感覺梅花鹿出現在咖啡店裡「很療癒」。

兩隻小鹿模樣可人，卻也並非沒脾氣，有的小朋友看到小鹿就很開心，忍不住動手動腳，李瑄說，有一次小丸子真的氣到了，竟用嘴巴含著小朋友的衣角，把小朋友從椅子上趕下來，「其實牠都懂」李瑄說。

轉角咖啡1樓、2樓都有座位，賣的是咖啡、輕食、茶飲；1樓是小鹿活動的主要空間，難免有些屬於牠們的味道。李暄再三提醒，摸梅花鹿前務必洗手，也請不要用太過興奮的情緒與小鹿接觸。

金門「轉角咖啡」的女主人李瑄（中）提醒要和小鹿互動，記得先洗手。（記者吳正庭攝）

轉角咖啡的招牌有鹿戴眼鏡的圖像。（記者吳正庭攝）

金門「轉角咖啡」，店如其名，就位在大轉角上。（記者吳正庭攝）

「轉角咖啡」有一面充滿童趣的牆。（記者吳正庭攝）

「轉角咖啡」二樓有不錯的空間可供來客用餐。（記者吳正庭攝）

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