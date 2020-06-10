恆春林爺爺助印畢業紀念冊 偏鄉小學生圓夢

為偏鄉小校畢業生留回憶，恆春林爺爺（中）助印畢業紀念冊圓夢。（記者蔡宗憲攝）

2020-06-10 20:33:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕鳳凰花開、畢業季已經到來，許多學校都會幫孩子印製畢業紀念冊留念，但許多偏鄉小校因學生少成本不符未印製，恆春一名從商的林爺爺得知後，自掏腰包幫滿州及楓林國小共18名孩子印製畢業紀念冊，今天拿到的畢業生都興奮不已，忙著與同學好友在畢業冊簽名留念。

畢業生拿到一本畢業紀念冊，在大學校來說，是一件再平凡不過的事，但在許多畢業生十餘名甚至個位數的學校，少量的印刷冊數，不是造價高昂就是品質不如預期，讓許多學校及畢業生乾脆放棄印製，因此少了六年與同學的回憶。

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經商有成的恆春獅子會前總監林國泰，看到這些孩子們的需求，今年免費為滿州國小15名及楓林國小3名畢業生印製畢業冊，昨天親送到兩所學校，精美的印刷品質令小朋友看得目不轉睛，齊聲感謝這個素未謀面的「林爺爺」。

林國泰輾轉從各校方得知，品質最一般的畢業紀念冊，因為印刷數量少，最低也要近千元成本，不少弱勢家庭難以負擔這個額外開銷，他及恆春獅子會、宜特印刷公司決定聯手相助，但因為手續問題，今年僅捐給滿州及楓林國小孩子。

「明年希望幫助更多小校畢業生！」林國泰表示，透過數位印刷技術，讓畢業孩子們自己學習排版送印，也在製作過程中得到學習及回憶，比起過去孩子們僅拿到一張畢業合照要豐富許多，也期盼屆此鼓勵畢業生感恩惜福，未來有能力回饋給更多需要的人。

滿州國小校長李美秀表示，感謝國際獅子會總監林國泰贊助滿州國小孩子們第一本彩色版的畢業紀念冊，紀錄了孩子們國小六年的點點滴滴，更謝謝桃園國際獅子會楊政益董事長幫忙製作畢業紀念冊、恆春國際獅子會會長吳慶勇董事長、秘書廖文全先生、枋寮獅子會葉金淑董事長一同蒞臨學校致贈畢業紀念冊，相信孩子們一定會永懷師生情、同儕愛、朝夢想邁進。

畢業生都興奮不已，忙著與同學好友在畢業冊簽名留念。（記者蔡宗憲翻攝）

為偏鄉小校畢業生留回憶，恆春林爺爺助印畢業紀念冊圓夢。（記者蔡宗憲攝）

恆春林爺爺助印畢業紀念冊圓夢。（記者蔡宗憲攝）

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