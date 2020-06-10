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幼兒園超收學童 彰化教育處開罰、限1月內改善

彰化縣教育處強調，幼兒園稽查會持續進行，一旦有超收或是師生比不符規定，都會依法處理。（記者劉曉欣攝）

彰化縣教育處強調，幼兒園稽查會持續進行，一旦有超收或是師生比不符規定，都會依法處理。（記者劉曉欣攝）

2020-06-10 20:25:33

［記者劉曉欣／彰化報導］彰化鹿港安安幼兒園被《靠北惡質幼兒園》點名超收學生，從幼幼班到大班，沒有一個班級師生比是合於規定；彰化縣教育處幼教科表示，超收學童部分，將依法處負責人6000元以上、3萬以下的罰鍰，並要求限期；師生比部分則是必須在收到公文後限期1個月內改善，除此之外，並將同步公告於彰化縣教育資源網，提供家長選擇幼教機構的參考。

彰化縣教育處幼教科代理科長葉香汝表示，縣府民意信箱日前收到民眾的陳情，指稱安安幼兒園的超收問題，因此，在6月3日實施稽查，發現幼幼班共有21名學童，有2名教保員；其餘小班、中班與大班，各班人數從23人到30人之間不等，但各班都只有1名教保員。

葉香汝強調，安安幼兒園的幼幼班來說，依照幼教法規定，1位教保員只能照顧8位學童，2位教保員，最多只能招收16人，幼幼班就超收5人；而小班到大班的部分，每班可招收30人，但依照規定，3到5歲的師生比為1：15，師生比不符規定，將就超收部分，依法處負責人6000元以上、3萬以下的罰鍰，並要求限期；如未限期改善得按次處罰。

另外，針對師生比不符合規定的部分，園方必須在收到公文後限期1個月內改善，如未改善，則依法處負責人6000元以上、3萬元以下的罰鍰。

葉香汝強調，幼兒園如查有不法，都是依法處理，除了開立裁處書之外，也將同步在彰化縣教育資源網公告，提供家長參考。

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