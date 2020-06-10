草屯惠德宮迎城隍遶境確定舉辦 防疫考量不邀友宮陣頭

草屯鎮農曆六月半的迎城隍遶境活動決定舉辦，但不邀友宮陣頭參加。（資料照）

2020-06-10 20:02:10

［記者陳鳳麗／南投報導］大甲鎮瀾宮媽祖遶境明天將起駕，展開多日的遶境，南投縣最大的遶境活動只剩「迎城隍」，4大鄉鎮城隍廟中，草屯鎮惠德宮傍晚開會決定遶境照常舉辦，但不邀友宮的陣頭，埔里鎮瀛海城隍廟日前決定辦法會不遶境，南投配天宮、竹山靈德城隍廟則還在觀望，縣府民政處本週會函文通知可恢復區域遶境，預估廟方舉辦的意願應會提高。

台灣在7日大解封，大甲鎮瀾宮遶境快速地決定11日起駕，「大甲媽」的遶境規模和天數都是各宮廟之冠，鎮瀾宮決定遶境起了帶頭作用，讓原本還在猶豫的宮廟有了不同的想法。

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南投縣遶境活動目前只剩農曆6月15日的「迎城隍」，縣內的草屯鎮惠德宮、南投市配天宮、埔里鎮瀛海城隍廟、竹山鎮靈德城隍廟，過去都在六月半有遶境活動，今年因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，在中央還未有防疫大解封前，4間宮廟都不敢舉辦遶境。

惠德宮傍晚召開會議討論遶境活動是否舉辦，經討論後決定遶境活動照常舉辦，但遵照政府規定的防疫措施，人數控制在1000人以下，陣頭和藝閣之外，信徒以徒步為主，今年不邀友宮的陣頭「贊助光彩」，連帶地原本每年「迎城隍」前10天的新竹城隍來駐駕交流，今年也將不邀請。

南投配天宮、埔里鎮瀛海城隍廟、竹山鎮靈德城隍廟，是否也會舉辦「迎城隍 」遶境，據透露埔里鎮瀛城隍廟日前開會決定不遶境只舉辦祝壽法會，其他兩間城隍廟則還在觀望。

南投縣府民政處，將在這兩天發公文通知四間城隍廟及其他宮廟，可恢復不跨縣市的區域性遶境，人數在1000人以下，民政處認為，有了政府的公文，廟方舉辦的意願應會提高。

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