第2號颱風鸚鵡即將生成？1張圖秒懂侵襲台灣機率

氣象局指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，未來不排除成颱。（圖取自中央氣象局）

2020-06-10 19:29:37

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（10日）製作圖片指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動持續發展中，不排除成為今年第2號颱風鸚鵡（Typhoon Nuri），民眾可藉由圖片了解未來侵襲台灣機率，該熱帶系統在週五（12日）晚間至週六（13日）最接近台灣。

臉書粉絲專頁「中央氣象局-報天氣」指出，菲律賓東側有個熱帶擾動正在發展，最新的數值模式預測顯示，由於太平洋高壓的勢力偏強，未來它以通過呂宋島、朝南海移動的機率最高；而它所處的環境條件也有利發展，因此未來在強度上也有增強的趨勢，當它進入南海之後，有逐漸發展為颱風的潛力。

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氣象局表示，就目前預測的路徑來看，它距離台灣相對較近的時間，大約會在週五（12日）晚間至週六（13日），此時它正通過南海，然而台灣南部、東半部海域的浪會增大，民眾安排沿海活動友要特別注意。

氣象局指出，該熱帶擾動直接影響台灣機率不大，以目前資料來看，被它的外圍雲系影響到的區域還算局部，12、13日恆春半島、台東地區及蘭嶼綠島可能有些驟雨，其他地區則大致維持穩定，不過中午過後要留意午後雷陣雨，氣象局提醒，由於熱帶擾動的預報仍會有許多變數影響，民眾應留意最新氣象資訊。

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