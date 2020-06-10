疫情衝擊下險重蹈歧途 他開咖啡店有「大咖」相助

阿棠從咖啡中找回自我，不再迷惘。（記者吳政峰攝）

2020-06-10 20:34:28

〔記者吳政峰／台北報導〕32歲的阿棠曾染上毒癮，被周遭人放棄，只有母親始終不離不棄，陪在他身邊，一直到積勞成疾病倒，才讓阿棠大澈大悟，他出獄後貸款在台北市開了間咖啡店，卻遇到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），生意慘淡，心情沮喪一度想走回頭路，幸在母親支持及志工協助另闢新店的情況下，將他從鋼索上拉回，法務部長蔡清祥及高檢署檢察長邢泰釗得知此事，10日親自赴店剪綵，鼓勵他重回正軌。

阿棠從小家庭優渥，備受家人疼愛，卻在18歲那年，看到周遭朋友都在吸毒，自己禁不住誘惑嘗試，殊不知一腳踏進毒品深淵，第一次被抓的時候，進入戒治所勒戒40幾天，他坦言「勒戒其實沒什麼用，因為大家都是同圈子的人，進去反而是拓展你的人脈，出去後有更多的同好和毒品來源」。

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每天吸毒玩樂，4、5天不睡覺，阿棠瘦到只剩48公斤，被周遭人放棄，只剩母親還陪在他身邊，賣掉高雄的房子，帶他北上重新生活，但阿棠仍未醒悟，最後被判刑入監服刑。

母親承受極大壓力，深夜跪倒路邊，仍堅持每週前往探監，直到積勞成疾病倒，無法前往面會，阿棠才知道母親為了他付出多少，自責與愧疚油然而生，決定痛改前非，跟荒唐的過去說再見。

咖啡是他的興趣，出獄後，為了圓夢，他四處向咖啡老師學習烘豆與泡咖啡，不斷參加比賽，2015年間開了間咖啡店，同年還獲得台灣手沖咖啡錦標賽第五名，獲得自信心，也吸引不少人前來拜師學藝，多數為香港人。

今年武漢肺炎蔓延，百業蕭條，他的咖啡店也不例外，在台北通化夜市旁的店租一個月高達9萬元，壓力極大，母親還要外出從事清潔工作來分攤店租，讓他一度萌生放棄念頭，甚至有重回歧途的錯誤想法，幸好更生保護會台北分會志工不時和他聯繫，得知他遇到困難，緊急提供15萬元無息貸款解決燃眉之急。

志工再替他找點，最後在原店址附近找到一間兩層樓的店面，月租金只要5萬元，大幅減少成本壓力，母親可專心替他製作甜點，不用再辛苦外出從事勞務。

蔡清祥聽到此事後，認為這是政府與民間一同協助更生人度過疫情難關的最佳示範，10日與邢泰釗、常務次長張斗輝、主秘陳宏達、台北地檢署檢察長周章欽一同前往剪綵，喝完他的手沖咖啡讚不絕口，還親自在店內黑板上落款，用行動肯定更生人賦歸社會的決心。

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阿棠手沖咖啡給蔡清祥喝。（記者吳政峰攝）

台北地檢署檢察長周章欽參與開幕儀式。（記者吳政峰攝）

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