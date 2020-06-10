清大13名學生 獲頒行健獎

清華大學今天頒發13名獲行健獎的學生，肯定他們在各領域的表現，並投入公益與社會服務，將所學幫助他人。（照片由清大提供）

2020-06-10 18:16:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕表揚學生在德育、體育、群育、美育等各方面的卓越表現，清華大學今天頒發第三屆「行健獎」，有13名參與公益、社團活動、運動競技、或不畏逆境仍奮發向上的學生獲獎，包括志工服務超過850小時的大四生陳靖玟、及屢獲國際區塊鏈創業競賽佳績的博士生黃啟賢。

獲獎學生有黃啟賢、姜姿羽、馮家鳴、張皓淳、顏千涵、陳靖玟、吳建東、何知諺、陳家安、謝佳芯、彭偉翔、蕭伊婷、吳東霖。

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清大副校長呂平江表示，前年設立的行健獎由校長賀陳弘命名，源自清華校訓「自強不息，厚德載物」所引的「天行健，君子以自強不息」，希望勉勵清華學子都能不斷地力求進步，並幫助他人。

學務長王俊程說，行健獎獲獎者來自個人申請，或由系所、課外組推薦，再經初審及複審選出；希望鼓勵學生在課業外也實踐社會服務與公益。

行健獎得主、清華教科系大四生陳靖玟利用寒暑及課餘時間投入偏鄉及弱勢學童的課業輔導及教學營隊，足跡遍布新竹縣市、苗栗縣，甚至遠征金門，教過的課程及營隊在30個以上，累積服務時數超過850小時。，更是2017台北世大運的優良志工。

陳靖玟回憶，大一時到新竹縣尖石鄉帶領弱勢國小學童的寒假營隊，發現當地的小朋友十分渴望陪伴，微小的關懷就能產生觸動與火花，「看到他們閃亮的眼神，我覺得自己可以做得更多。」這就是她一頭栽入志工服務的初衷。

另蕭伊婷是清華熱舞社成員，大三到新加坡國立大學交換一年，在激烈的甄選中脫穎而出，成為該校嘻哈舞團的一員，與不同國籍、文化的隊友們一同「嘻哈」，征戰各大校際競賽與公開表演。

而資訊系統與應用研究所博士生黃啟賢是許多大型競賽常勝軍，包括台達電子研發訓練工程競賽冠軍、清華創業競賽區塊鏈組亞軍、2019國際奧林匹亞區塊鏈競賽第九名。

電機系大三生何知諺則因參與社團活動表現優異獲頒行健獎，也因參加社團活動，讓他更有自信，也能幫助他人。

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