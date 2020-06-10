大甲媽遶境11日起駕！中市警先撂話：搶轎打架從嚴究辦

針對大甲媽遶境，中市警局已完成警力配署。（記者許國楨翻攝）

2020-06-10 16:43:48

〔記者許國楨／台中報導〕大甲媽祖遶境明晚11點起駕，有鑑於往年常因搶轎衍生治安事端，台中市警局除已預先警力配備部署，這兩天同時向陣頭及有幫派背景的進香團體完成事前約制工作，告誡今年如果再有搶轎，警方要依刑法新俢正內容，將嫌疑人依聚眾3人以上暴力脅迫罪嫌移送法辦，一旦發生暴力衝突事件，將從嚴究辦。

今年的遶境進香援例遶經大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚等轄區後南下彰化、嘉義及雲林縣境，預定20日22時許返回大甲鎮瀾宮安座，起駕及回鑾遶境活動期間，台中警局前後動員約1800人次警力，還特地向警政署申請警力支援，以強化維持治安、交通疏導及協助防疫人流管制等工作。

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其中針對鑾轎安全維護，市警局除就歷年來勤務規劃加強外，更著重於可能滋事複雜背景人士的約制、告誡，尤其避免搶轎衝突、沿途安全維護及突發事故防處，針對過去曾經發生衝突處所、搶轎點，除部署優勢警力嚴陣以待，更比照特勤模式先期實施搜巡、確實掌控，發現異狀一定積極蒐證。

這兩天警方已向陣頭及有幫派背景的進香團體完成事前告誡約制動作，並重點宣導刑法第149、150條，有關聚眾鬥毆行為修正提高到構成非告訴乃論罪的量刑部分，言明如再發生暴力衝突事件，將從嚴究辦；另在活動會場及遶境沿線週邊交通疏導部分，警方除編排交通崗加強疏導，將強化「交通快打小組」機動性功能，在發生交通壅塞等交通瓶頸下，警力一定快速到達現場疏導。

有鑑於往年大甲媽遶境常有搶轎情形，警方這兩天已向特定團體進行告誡約制。（記者許國楨翻攝）

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