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練到長繭也不退縮 書寫障礙生獲技藝教育機械職群佳績

二重國中高煒傑獲國中競賽機械職群機械基礎工作（鉗工）第一名。（新北市政府教育局提供）

二重國中高煒傑獲國中競賽機械職群機械基礎工作（鉗工）第一名。（新北市政府教育局提供）

2020-06-10 16:03:38

〔記者周湘芸／新北報導〕全國技藝教育績優人員共211人獲獎，新北市31位獲表揚，其中，二重國中學生高煒傑為書寫障礙特殊生，對機械具有高度興趣的他，即使練習至手長繭也不放棄，獲機械職群機械基礎工作（鉗工）第1名；新莊國中學生劉懿嫺出身於弱勢家庭，她把對父親獨力負擔家計的感謝化作動力，獲廚藝製作主題第1名。

新北技藝教育績優人員共20位學生、9位教師及2位行政人員獲獎，6月8日至12日於4校進行表揚，並透過擴增實境與市長侯友宜影像互動留念。

二重國中學生高煒傑國小5年級被發現有書寫障礙，6年級鑑定為特殊生，透過技藝教育課程及生涯輔導發現對機械職群有興趣，具有高度專注與恆久堅毅精神，獲得國中競賽機械職群機械基礎工作（鉗工）第1名，畢業後將就讀三重商工機械群相關科別。

新莊國中學生劉懿嫺出身弱勢家庭，從小由父親擔起家計，她曾在感恩節寫下對父親的感謝，「謝謝您對家的付出及包容，不僅要負擔家計，還要接送她和妹妹下課，身上背負很大的壓力。」她透過技藝班探索學習找到一技之長，即便學科成績不足，集訓期間仍專注練習，獲廚藝製作主題第1名佳績。

此外，福營國中學生陳怡甄今年獲國中技藝競賽藝術職群表演藝術類展演實務第1名，不僅遺傳到印尼籍母親的亮麗外表，對於戲劇也很有興趣，喜愛嘗試揣摩角色的表演方式；正德國中學生鄭語瑄文武雙全，不僅在跆拳道比賽屢獲佳績，也是國中技藝競賽家政職群美髮第1名得主。

新莊國中學生劉懿嫺獲廚藝製作主題第一名。（新北市政府教育局提供）

新莊國中學生劉懿嫺獲廚藝製作主題第一名。（新北市政府教育局提供）

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