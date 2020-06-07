台南市南區路樹倒砸車傷人 車主怨公務員賠償沒效率

台南市南區中華南路一段的分隔島路樹倒下砸中一輛行經的小客車，造成車內一男童輕傷。（記者王俊忠翻攝）

2020-06-10 19:54:45

首次上稿 6/7 19:47

更新時間 6/10 19:27（更新車主說法）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區在7日下午一陣強風大雨時、先後傳出兩地各有1棵路樹倒塌，5點15分許，中華南路1段近華南地下道的分隔島1棵路樹倒下壓到行經的1輛小客車前擋風玻璃，小客車男駕駛嚇得急煞車，車內1名男童臉頰撞到有些紅腫輕傷，自行就醫；另明興路也有1棵路樹倒下，幸未砸到過往人車，警方自行鋸樹排除阻路狀況。

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7日下午5點許，台南上空烏雲密布、頓時風強雨大，南區明興路、興隆路口北往南約100公尺處的南向車道有1棵路樹倒下、占據外車道，影響通行，幸樹木倒下時沒有人車行經，未傷及任何人車，市警六分局長陳建民得知隨即調派轄區鹽埕派出所員警到場先警戒、維持交通，待風雨略平息後利用警車上的電鋸鋸除樹木枝葉，移至路旁，很快恢復交通。

接著，5點15分許，大林派出所轄區的南區中華南路1段（西往東）近華南地下道的分隔島，也有1棵路樹倒塌，該樹木倒下時剛好砸到1輛行經的小客車前擋風玻璃左側，玻璃破裂、車體受損，車內男駕駛搭載都念幼兒園的1男2女孩子，其中1名男童可能因此臉頰碰撞車內物品有些紅腫輕傷，但未叫救護車、自行就醫，男駕駛初步表達會向市府求償。

市府工務局獲報派員到場將道路上倒樹清除、移置及善後，也很快恢復車輛通行。

員警表示，最近幾天，台南市區都在中午過後烏雲密布，隨即有短暫強降雨或風勢，市府工務局尤須注意、儘快體檢路樹狀況，以防路樹再倒砸人車發生傷亡不幸。

倒楣遭砸中車子的小客車車主，10日氣得向本報反應，車子遭路樹砸損，修理費要10餘萬元，他沒有錢修理，車子只好擺在那裡，無法接送孩子很不方便，向市府請求國賠，市府方面居然說要半年後才能付款，修車費要他先付，公務員這麼做事、很沒有道理。

市府工務局第一工務大隊長林志穎說明，此路樹是市府工務局管轄，倒砸民眾小客車的事實明確，車主向市府提出國賠，依程序市府會由國賠委員會來審議，並就賠償金額與車主協商，如雙方對賠償金額合意達成共識，會由法制處撥款給受害車主，這過程是會花一些時間，但如車主真的有困難，市府也會與車主聯絡送件申請事宜、加速賠償程序。

台南市六分局員警拿自備電鋸鋸斷倒樹枝幹。（記者王俊忠翻攝）

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