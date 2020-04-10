三義慈濟山茶園封路 議員要求限2天拆除

韓茂賢認為，當初茶園內的水泥鋪面道路，是他爭取政府經費闢建，供公共通行，認為任何人非經公部門允許無權封閉道路，要求架設的路障限2天內拆除。（韓茂賢提供）

2020-04-10 19:21:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕慈濟擁有苗栗縣三義鄉廣盛村一處台地土地產權，台地內栽種茶葉，地方稱為「慈濟山茶園」。茶園原為地方居民散步休閒的好去處，但近來入口處卻設起圍籬，禁止外人進入；苗栗縣議員韓茂賢認為，茶園內產業道路，是他之前爭取政府資源闢建，供公共通行，限2天內拆除，否則依法究辦。

慈濟基金會解釋，苗栗三義茶園多年來用心維護，並經中興大學輔導取得有機認證。惟近年來陸續出現林木被盜、四輪傳動車任意進出園區，影響茶樹生長，還發生茶園所使用的採茶工具遭竊等事件，為保護園區有機耕作特色，特於園區範圍內部份進出口進行車輛管制。

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基金會說，且值此防疫期間，因清明連假前車之鑑，桐花季將來臨，恐遊客眾多；配合政府防疫規範，避免茶園群聚問題，特在各個簡易門禁處加掛防疫公告。茶園歡迎想要親近大自然、維護純淨有機茶園的十方大德，在做好防疫距離及措施前提下，步行或健行方式前往園區，也期待想要保留這塊有機淨土與美景的十方大德共同支持。

韓茂賢說，慈濟山茶園是地方居民晨間、傍晚散步休閒的好去處，但約10天前，茶園入口處卻設立起路障，張貼告示禁止非茶園工作人員進入。他明白茶園土地是慈濟所有，但當初茶園內的水泥鋪面道路，是早先他爭取政府經費闢建，供公共通行，認為任何人非經公部門允許無權封閉道路。

韓茂賢也前往現場，在路障上張貼主張公告，要求架設的路障限2天內拆除，否則將報警，依法究辦，並透過胞弟韓茂森發文到地方臉書社團「我是三義人」週知。

韓茂賢說，他十分感念慈濟捐了2.4公頃土地促成了三義高中設在三義，造福三義；他每個月也會例行的捐款給慈濟，「相信這次的封路絕對不是上人本意！應該是執行的人搞錯了」，但也會持續關注，直至改善為止。

三義「慈濟山茶園」入口處近來設圍籬、張貼公告，禁止外人進入。（韓茂賢提供）

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