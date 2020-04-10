死亡多出生6553人！台灣連續3個月人口負成長

內政部統計，今年1月至3月台灣人口死亡數比出生多出6553人。（資料照）

2020-04-10 20:53:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣少子化問題日益嚴重，內政部人口統計最新顯示，我國今年1月至3月死亡人數達4萬6967人，大於出生人數4萬414人，今年1月起至3月底，台灣人口呈現負成長6553人。

根據內政部「人口統計資料庫」內「戶籍人口速報」顯示，台灣今年1月出生人數1萬2510人，2月1萬3536人，3月1萬4368人，合計4萬414人；今年1月死亡人數1萬4673人，2月1萬6211人，3月1萬6083人，合計4萬6967人。從今年1月至3月，台灣人口減少6553人。

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據悉，台灣少子化問題日益嚴峻，在2019年上半年度，死亡人數與出生人數就曾發生死亡交叉，該年2月至6月間出現人口負成長，同年7月後才正向成長。但今年1月再度出現警訊，國發會先前曾估算，台灣社會在5年後，2025年65歲以上老年人口將占全體人口20%，將邁入超高齡社會，國家競爭力將隨著人口負成長和人口老化逐漸下滑。

內政部戶政司長張琬宜此前表示，死亡人數多於出生人數不代表台灣進入「人口負成長時代」，人口變動因素除了出生、死亡外，還有「移民」因素構成的社會增加，現在台灣人口持續老化，配上少子化，才會出現目前的情況。

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