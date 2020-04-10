民眾黨竹北市代林碩彥幫違規足球場請命 找同黨立委賴香伶協助

新竹縣竹北市「MEMO球場」業者蔡佑新（左一）向民眾黨立委賴香伶（右二）、竹北市代林碩彥（右一）陳情他的無奈，強調他就是9月底主動拆了球場，也無法繳納60多萬的兩年使用費。（記者黃美珠攝）

2020-04-10 17:32:01

［記者黃美珠／ 竹北報導］民眾黨竹北市民代表林碩彥今天替部分竊佔到二河局頭前溪行水區土地的「MEMO兒童足球場」請命，找來該黨立委賴香伶到場關切。他以竹北兒童足球方興未艾卻苦無場地為由，主張被佔用的河川地既無他用，政府就該給業者「合理、合法」的行政程序使之能繼續提供兒童足球運動使用。二河局表示，他們3年來已積極輔導業者是否合法承租用地，或尋求縣府、公所等爭取設置。但業者迄未補繳應繳的2年使用費，也不見新竹縣方面有爭取使用的計畫，為免落人圖利的口實，他們只能依法行政。

立委賴香伶獲悉後，請身為竹北市民代表的林碩彥從竹北市公所方面著墨，由公所評估是否有在爭議處設兒童足球場的需求，且由公所向二河局爭取設置，以保住這個已設好的竹北「MEMO兒童足球場」。

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賴香伶也說，對於前面無權佔用的部分，她請二河局依法行政；換言之，2年、68萬多的使用費，業者仍必須繳納。賴香伶同時提醒業者，面對這筆使用費，業者有依法訴願的權利。

足球場業者蔡佑新來自土耳其，英文名字就叫做「MEMO」。他說來台10年都在教足球，光在竹北就教了7年，學生超過1000人，目前也有20幾個學生，每人、每堂收費250元。

他說，足球場現址原是種稻，起先他用1年新台幣8萬元跟原來耕地的老農租用，誰知2年後就被二河局發現，說他400多坪的兒童足球場，有300多坪佔用到了河川地，要他繳納使用費才可以合法使用，不然最慢今年10月24日就要拆掉球場還地。

他發現自己繳不出60幾萬使用費，也已經決定最糟就是在今年9月底拆掉球場。但是分明期限都還沒到，最近他就接到二河局電話要他拆球場，他才會對外陳情求助。

二河局表示，因為距離10月中最後期限就只剩半年，他們基於善意去電提醒，並非催促他立刻拆除還地。

林碩彥說，竹北有學踢足球的兒童約有1500人，常苦無場地可用。目前除了國中小操場附設簡易足球場，正規標準且有夜間照明的只有2個，而MEMO球場就是其1，都屬私人維護場地，拆了1個就少1個。

林碩彥說，這個「非完全營業使用」的場地，河川地無迫切需要他用，為何要拆？足球是好的運動，推廣都來不及了，我們要的是1個合理、合法的行政程序。（MEMO球場）雖說部分佔用河川地，這是已建置好的足球場，不需公單位花費維護，全由私人公益維護，空堂時間，場地免費開放市民使用，這比BOT、BOO相對公益呀！

林碩彥也強調，MEMO足球場事件顯示出我們應重視現有場地不足問題外，鄉親更需要一個公營的標準兒童足球場，期待在竹北那麼多綠地中，能規劃出一個兒童足球場。

民眾黨立委賴香伶（右三）獲悉竹北MEMO兒童足球場困境後，當場要身旁的竹北市代林碩彥（右二）請市公所研究有無爭取用地設置的可能，但也表明業者仍然必須補繳2年共68萬多的使用費。（記者黃美珠攝）

水利署二河局官員（左二）跟民眾黨立委賴香伶（右二）說明這3年來該局輔導竹北MEMO兒童球場合法化的努力。（記者黃美珠攝）

民眾黨竹北市民代表林碩彥（右）為了竹北MEMO兒童足球場的爭議，一度在現場跟二河局官員爭辯，質疑二河局作法。（記者黃美珠攝）

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