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石門水庫阿姆坪防淤隧道 鄭文燦：可望明年底完工

「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」斥資36億5800萬餘元，目前工程進度42.16％，可望明年底完工。（記者許倬勛攝）

「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」斥資36億5800萬餘元，目前工程進度42.16％，可望明年底完工。（記者許倬勛攝）

2020-04-10 16:41:49

［記者許倬勛／桃園報導］時值枯水期，石門水庫水位跌至228公尺，蓄水率約42％，市長鄭文燦今前往視察，關心防疫期間用水以及「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」進度，他說，防淤隧道列入前瞻基礎建設計畫，斥資36億5800萬餘元，目前工程進度42.16％，可望明年底完工，屆時每年約可增加水庫64萬立方公尺的防淤能力，以及增加水庫每秒600立方公尺排洪量，猶如石門水庫的延壽良帖。

石門水庫於1964年啟用，採土石堤岸型壩體，攔截大漢溪溪水蓄水而成，是全台第一座多功能水庫，原設計3億噸庫容，後因颱風與水土保持等因素，目前僅剩3分之2、約2億噸庫容；為此，行政院通過「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」，於2018年4月動工，隧道結合抽泥與水利沖淤，透過輸泥管道、沖淤通道、運輸便道、排洪隧道四大功能。

水利署北區水資源局長江明郎說，防淤隧道完工後，颱風期間若水庫集水區發生崩塌，使泥沙含量升高，隧道可篩分洪水帶來的泥沙，成為砂石供給，節省工程成本，另可增加64萬立方公尺的防淤能力，也能增加每秒600立方公尺排洪量，如遇短時強降雨，還可增加1百萬噸的排淤量，為石門水庫延年益壽。

鄭文燦今天視察石門水庫時宣佈，中央將「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」納入「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」，將推動構築堤岸、防汛及清淤輸送道路，以及電塔遷移等工程，總經費約23億餘元，將使石門水庫清淤工作更加順利，也為石門水庫下游地區，涵蓋大溪及龍潭地區等，帶來不同的水域及河岸空間面貌，並兼顧河防安全、交通改善等目標。

石門水庫目前水位約228公尺，水情指標包含阿姆坪土地公廟、「酋長石」露出水面。（記者許倬勛攝）

石門水庫目前水位約228公尺，水情指標包含阿姆坪土地公廟、「酋長石」露出水面。（記者許倬勛攝）

石門水庫阿姆坪防淤隧道。（記者許倬勛攝）

石門水庫阿姆坪防淤隧道。（記者許倬勛攝）

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