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鴿笭文化季比拚！背大木笭「爭王」 鴿子飛得好喘

鴿子背著木笭比賽。（記者林宜樟攝）

鴿子背著木笭比賽。（記者林宜樟攝）

2020-04-10 16:17:28

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季是地方重要的文化資產，今年受武漢肺炎疫情影響，籌備會決議取消開籠儀式，目前比賽進行中，今年更增設大尺寸的9.4吋賽事比拚，鴿子背著超大木笭飛翔爭奪「鴿笭王」，返回時喘噓噓，令人莞爾，賽事預計到本月底結束。

嘉義縣文化基金會、嘉義縣文化觀光局及嘉義縣義竹鴿笭文化發展協會舉辦的鴿笭文化季正熱鬧展開，義竹鄉長黃阿家、縣議員黃金茂及嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍今天前往觀賽；陳尚雍表示，背著木笭的鴿子飛上天際，發出「嗡嗡」聲響，義竹鄉內不論陸空，持續一個月熱鬧賽事，因農村人口逐漸外流擔心農村樂趣式微，基金會補助義竹鴿笭文化發展協會31萬元經費，用在鴿笭維修等相關費用。

陳尚雍指出，嘉義縣長翁章梁鼓勵村民參與鴿笭活動，村民參加踴躍，鴿舍增加8處，讓鴿笭文化資產被更多人瞭解，代代傳承。

鴿笭文化季賽制共有8村參與，採積分賽，時間內得分最高者就能奪下冠軍，往年木笭尺寸為8.8吋、9吋及9.2吋，今年增加為9、9.2及9.4吋，重量及大小增加，難度變高也更精彩，陳尚雍說，比賽時間詳情公布「嘉義縣文化基金會」臉書粉絲專頁，民眾可來欣賞。

鴿子背著木笭比賽。（記者林宜樟攝）

鴿子背著木笭比賽。（記者林宜樟攝）

鴿子背著木笭比賽。（記者林宜樟攝）

鴿子背著木笭比賽。（記者林宜樟攝）

背著木笭飛回的鴿子喘噓噓。（記者林宜樟攝）

背著木笭飛回的鴿子喘噓噓。（記者林宜樟攝）

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