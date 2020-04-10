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    蘇花改、南迴改試辦提速有成效 公總：端午前完成評估作業

    今年清明節連續假期，交通部公路總局於蘇花改、南迴改（見圖）試辦提速計畫，公總表示，提速試辦成效良好，是否就此提升速限，後續會推動提高速限評估作業，預計今年端午節連假前可完成。（資料照）

    今年清明節連續假期，交通部公路總局於蘇花改、南迴改（見圖）試辦提速計畫，公總表示，提速試辦成效良好，是否就此提升速限，後續會推動提高速限評估作業，預計今年端午節連假前可完成。（資料照）

    2020-04-10 16:14:36

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年清明節連續假期，交通部公路總局於蘇花改、南迴改試辦提速計畫，蘇花改尖峰時段，平均車速在時速60公里以上車輛增12%；南迴改方面，清明連假平均雙向車速時速約68、69公里，相較春節連假車速提升約31%至38%。公總表示，提速試辦成效良好，是否就此提升速限，後續會推動提高速限評估作業，預計今年端午節連假前可完成。

    蘇花改、南迴改從通車以來，最高速限均為時速60公里，公總時常接獲民眾建議應提高兩路段的速限，因此，在評估道路幾何線形及相關設備在提高速限無疑後，今年清明連假在蘇花改南澳－和平、南迴改安朔－草埔兩路段，試辦提高速限至時速70公里。

    公總表示，蘇花改南澳－和平段，清明連假因大量遊客前往花東遊玩，因此在車多時段（每小時流量大於700輛），隧道前段受隧道效應影響，提速效果有限；但因速限提升，車流延滯情形有縮短，且試辦路段中後段的行車速度有明顯提升。例如清明連假首日，全日南下平均行駛車速在時速60公里以上車輛約占28%，相較未試辦提速前僅16%是有部分成效；而非車多時段（每小時流量小於700輛）旅行時間縮短與速率提升成效較為明顯，像是連假第3天北上路段，全日平均行駛車速在時速60公里以上車輛約占60%，相較未試辦提速前僅26%是大幅成長。

    南迴改安朔－草埔段方面，公總表示，清明連假整體行車狀況良好，該路段試辦提高速限成效更為明顯，以109年春節與清明連假相較，可發現清明連假往屏東平均速率為時速69公里、往台東平均速率為時速68公里，相較於春節連假往屏東平均速率時速50公里，增加約38%、往台東平均速率時速52公里，增加約31%。另也觀察清明連假期間平均行駛車速多在時速60公里以上，其中高於時速65公里的車輛約佔80%以上。

    另外，考量蘇花改僅單一車道、南迴改雖有兩車道但在隧道段是不可變換車道，所以當有車輛速限較低時，就會影響後方車輛行車速度，整體車流順暢度也會下降。公總表示，這次試辦提速時，也於提速路段設置最低速限時速50公里，經觀察在車流未有車多時，兩路段低於速限車輛皆在8%以下，整體車速多可維持時速50公里以上，可見設置最低速限是有其成效。

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