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    黃偉哲「開槍」了！全國射擊排名賽今台南「震撼」登場

    全國射擊4月份排名賽，今天在南市射擊場正式「開槍」比賽，現場防疫宣導標語，共同打擊武漢肺炎病毒。（記者洪瑞琴翻攝）

    全國射擊4月份排名賽，今天在南市射擊場正式「開槍」比賽，現場防疫宣導標語，共同打擊武漢肺炎病毒。（記者洪瑞琴翻攝）

    2020-04-10 10:42:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲今天「開槍」了！2020台南市長盃射擊錦標賽暨4月份全國射擊排名賽，今日在台南射擊場正式開賽。今年全國各項體育賽事因疫情停辦，這項比賽是全國第1次運動項目正式比賽，主辦單位作好戴口罩及清潔消毒等防疫措施，現場還有「射擊版」共同打擊武漢肺炎病毒標語宣導防疫觀念。

    台南市射擊場自2008年起，已暌違12年未辦賽事，這次由南市體育總會第3屆射擊委員會爭取全國賽事到台南舉辦，市長黃偉哲也到場為選手加油打氣，同時體驗飛靶槍射擊運動。

    黃偉哲說，其實很多體育活動對身心有益，可是因為防疫當道下，就必須做修正，今天主辦單位台南市射擊協會費盡心思，可以把間距維持出來，不僅是社交距離，其實射擊活動本就是要有個安全距離，避免選手跟選手之間，或選手跟觀眾之間太過密集，「這個射擊的安全距離，維持了防疫的社交距離」。

    南市體育處表示，賽程今日至11日，有來自台北市、台中市、嘉義市、高雄市、宜蘭縣、新北市、屏東縣8縣市33位選手參加排名賽，其中不乏曾在多項國際賽事中榮獲前幾名的優秀選手，特別是 1996 年亞特蘭大奧運男子雙不定向飛靶第6名選手黃義介、2019年全國運動會男子不定向飛靶金牌選手施榮宏，2019年拿坡里世大運女子不定向飛靶金牌選手劉宛渝等，個個精英角逐全國排名。

    2020台南市長盃射擊賽暨全國射擊4月份排名賽今登場，台南市長黃偉哲「開槍」體驗。（記者洪瑞琴翻攝）（記者洪瑞琴攝）

    2020台南市長盃射擊賽暨全國射擊4月份排名賽今登場，台南市長黃偉哲「開槍」體驗。（記者洪瑞琴翻攝）（記者洪瑞琴攝）

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