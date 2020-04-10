參與救衣國官員、募百萬醫療費 興大：譚德塞欠台灣人一個道歉

興大衣國交換生瑪利（中）緊急動手術，已順利出院，手術費逾百萬元，興大發起募款協助，興大國際長陳牧民（左起）、動科系主任唐品琦、校長薛富盛、馬利、丈夫索羅門、副校長黃振文、動科系老師陳彥伯。（資料照，興大提供）

2020-04-10 10:05:29

〔記者林曉雲／台北報導〕本報日前獨家披露國立中興大學衣索比亞籍交換生瑪利，也是衣國政府官員，因靜脈栓塞有致命危險而緊急動刀，在中國醫藥大學附設醫院的醫治下，已順利出院，我國不僅成功搶救衣國官員，在興大的號召下，各界還募款籌措高達台幣100多萬元醫療費，興大國際長陳牧民表示，世界衛生組織WHO秘書長譚德塞欠台灣人民一個道歉。

譚德塞8日在記者會上攻擊和批評台灣長達3分鐘，除了中國力挺之外，引發各界怒火，連署要求他下台人數已有80萬人。

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興大國際長陳牧民表示，衣索比亞政府官員瑪利是興大印度姊妹校VelTech大學博士生，去年9月與丈夫索羅門一同至中興大學動科系擔任交換生，3月初因身體不適就醫，經診斷為靜脈栓塞有致命危險，加上子宮肌瘤已壓迫到其它臟器，須盡快處理，在學校協助下，送醫院進行緊急手術，3月17日已順利出院，目前在家休養。

陳牧民表示，當時瑪利情況緊急，急症如不開刀就有生命危險，興大在第一時間安排住院且立刻動手術，當時沒有想太多，救命救人最重要，幸好台灣高超的醫療技術，瑪利的手術很順利，成功脫離險境，但是手術費用昂貴，短期交換生因為沒有健保，本身也無財力可以負擔，籌措醫療費用成為瑪利本身的後續難題，而衣國並未提供瑪利任何的協助。

陳牧民表示，興大站在照顧學生的立場，除協助送醫搶救之外，也幫忙募款協助解決龐大的醫療費用，原需145餘萬元醫療費用，在中國醫大董事長、校長及中國醫大附屬醫院社工室的急難救助金協助下，醫療費減至93餘萬元，中興大學也為瑪利發起募款行動，沒想到在短短兩個禮拜就達到預定的金額，所有的捐款都是來自台灣各界的善心人士，證明台灣人的愛心無國界。

陳牧民直言，譚德賽身為衣索比亞出生的衛生官員，不了解台灣不能加入國際公衛體系的困難，還直接點名批評台灣，他不知道正是他花3分鐘批評的台灣，用醫療資源和善心在照顧譚德塞自己國家的人民，譚德塞欠台灣人一個道歉！

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